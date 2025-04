Izabella Krzan i Ida Nowakowska przez kilka ostatnich lat były prezenterkami TVP. Obydwie można było oglądać w "Pytaniu na śniadanie" oraz "Kole fortuny". Po zmianie władz zarówno Krzan, jak i Nowakowska pożegnały się z pracą.

Izabella Krzan kilka miesięcy temu rozstała się z Kanałem Zero, w którym pracowała i przeszła do "Dzień dobry TVN". Prezenterka zastąpi również Darię Ładochę w "Azja Express". Ida Nowakowska na razie nie współpracuje na stałe z żadną ze stacji.

Izabella Krzan o relacjach z Idą Nowakowską

W najnowszym wywiadzie Izabella Krzan została zapytana o to, czy utrzymuje kontakt z Idą Nowakowską. Jaka relacja łączy obydwie prezenterki? Obserwuję ją na Instagramie, więc widzę czasami, jak coś publikuje. Nie miałyśmy kontaktu, nie pisałyśmy, nie rozmawiałyśmy - to jest prawda. Nie mogę powiedzieć dużo na temat tego, co robi, bo nie wiem przez to, że się nie kontaktujemy - odpowiedziała Izabella Krzan.

Dodała, że choć nie utrzymują kontaktu, to myśli ciepło o koleżance z dawnej pracy. Ale też wierzę, że gdzieś tam sobie odnajduje swoją rzeczywistość i jest w niej szczęśliwa - powiedziała.