"Milionerzy" przenieśli się do Polsatu. Od początku września to właśnie w tej stacji emitowany jest ten teleturniej. W czwartek 18 września w 12 odcinku nowej edycji tego programu o główną wygraną walczył Wojciech Marszał.

Pytanie o kaszankę pokonało uczestnika "Milionerów"

Uczestnik bez problemu odpowiadał na kolejne pytania aż doszedł do tego za 50 tys. złotych. Tu zaczęły się schody. Dokończ "Pierwszą piosenkę Tadka Niejadka" autorstwa Wandy Chotomskiej: "Nie zjem kaszanki..." - tak brzmiało pytanie za 50 tys. złotych.

Do wyboru były cztery odpowiedzi:

A) żądam flaszki

B) chcę do Staszki

C) zjem fistaszki

D) bo się brzydzę

Podpowiedź publiczności okazała się błędna. Uczestnik "Milionerów" nie wygrał 50 tys. zł

Gdy poprosił o pomoc publiczność aż 53 proc. widzów wskazało wariant C, 34 proc. postawiło na D, 8 proc. na B tylko 5 proc. zaznaczyło odpowiedź A. Wojciech zaufa publiczności i wybrał odpowiedź C. Nie była ona jednak poprawna. Poprawny wers wiersza Wandy Chotomskiej brzmiał: "Nie zjem kaszanki, bo się brzydzę". Poprawną odpowiedzią było, więc D. Wojciech Marszał zamiast 50 wygrał tylko 2 tys. zł.