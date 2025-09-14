Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to od lat duet, który pojawia się na wizji w programach śniadaniowych. Po tym, jak zdecydowali się pożegnać z "Pytaniem na śniadanie", które prowadzili w TVP, przeszli do Polsatu.

Katarzyna Cichopek nie pojawiła się w "Halo, tu Polsat". Kto ją zastąpił?

To właśnie w tej stacji wspólnie od roku prowadzą program "Halo, tu Polsat". Katarzyna Cichopek oraz Maciej Kurzajewski są parą zawodowo i prywatnie. W niedzielę 14 września obydwoje mieli pojawić się na wizji. Tak się jednak nie stało. U boku Macieja Kurzajewskiego w roli prowadzącej zasiadła Ola Filipek. Wcześniej nic nie zapowiadało zmian. Co takiego się stało?

Co się stało z Katarzyną Cichopek? Czy wróci na wizję?

Jak podaje "Fakt" Katarzyna Cichopek jest chwilowo niedysponowana i dlatego w ostatniej chwili doszło do zastępstwa.

Prezenterka i partnerka Macieja Kurzajewskiego ma już niebawem wrócić na antenę. Kasia wczoraj poprosiła o zastępstwo ze względu na niedyspozycję związaną z chorobą. Powoli wraca do zdrowia – powiedziała "Faktowi" osoba pracująca przy produkcji.

"Halo, tu Polsat". W programie nastąpiły zmiany

"Halo, tu Polsat" pojawił się na antenie Polsatu rok temu. Tuż przed startem nowego sezonu we wrześniu zaprezentowano nowy skład prowadzących. Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz zostali rozdzieleni. Ibisz występuje w parze z Ewą Wachowicz a Sykut-Jeżyna z Tomaszem Wolnym. W programie pojawiła się również nowa para prowadzących - Aleksandra Filipek oraz Aleksander Sikora. Program prowadzą także Agnieszka Hyży i Maciej Rock.