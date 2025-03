"Rodzinka.pl" to serial, który widzowie uwielbiali. Był emitowany w TVP2 od 2011 do 2020 roku. To tam swoją karierę zaczynali m.in. Maciej Musiał oraz Adam Zdrójkowski. Niestety serial niespodziewanie zniknął z anteny.

Serial "Rodzinka.pl" wraca do TVP

Stacja tłumaczyła, że podjęła taką decyzję ze względu na słabą oglądalność. Kiedy w TVP nastąpiła zmiana władzy, pojawiły się plotki o tym, że serial "Rodzinka.pl" ponownie pojawi się na antenie. Władze stacji potwierdziły te doniesienia. Aktorzy serialu w lutym pojawili się na planie i zaczęli realizację zdjęć do nowej serii serialu.

Małgorzata Kożuchowska na planie serialu "Rodzinka.pl"

Teraz Małgorzata Kożuchowska na swoim Instagramie zamieściła zdjęcia, na których widać ekipę nowej "Rodzinki.pl". Oprócz aktorki na zdjęciu widać Agatę Kuleszę oraz Magdaleną Stużyńską. Wszystkie trzy pozują w serialowym salonie rodziny Boskich. Na kolejnej fotografii można zobaczyć Tomasza Karolaka, który w serialu "Rodzinka.pl" wciela się w postać głowy rodziny oraz przyjaciół rodziców Boskich - Violę Marię i Marka.

Stara banda znowu w komplecie… - napisała pod zdjęciami Małgorzata Kożuchowska.

O czym był serial "Rodzinka.pl"?

Ludwik i Natalia Boscy to małżeństwo po trzydziestce. Mają trójkę dzieci - Jakuba, Tomka i Kacpra. Boscy poznali się jeszcze na studiach i od tej pory stanowią zgodne i kochające się małżeństwo. Mieszkają pod Warszawą. Najstarszy syn Tomek przeżywa problemy typowe dla nastolatków a w trakcie trwania fabuły serialu dorasta i wyprowadza się z domu, do którego często wraca. Syn Jakub to typ sportowca i maniak deskorolki. Najmłodszy ośmioletni syn Kacper lubi podkreślać, że z racji wieku wszystko mu się należy. Ludwik jest architektem i pracuje w domu. Natalia Boska po kilkuletniej przerwie zawodowej, którą poświęciła na wychowanie dzieci, wraca do pracy. Cała rodzina przeżywa różnego rodzaju perypetie. Trudne i łatwe sytuacje.