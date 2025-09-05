W piątkowym wydaniu "Pytania na śniadanie" jednym z gości była Małgorzata Kożuchowska, która rozmawiała z prowadzącymi o nowym sezonie "Rodzinki.pl". Nagle ogłoszono, że już w sobotę w rolę prowadzącego program śniadaniowy wcieli się Tomasz Karolak.

Zmiany w "Pytaniu na śniadanie"

Program "Pytanie na śniadanie", nadawany codziennie w porannym paśmie w TVP2 przeszedł w ostatnich miesiącach metamorfozę pod kierownictwem Barbary Dziedzic. Pojawili się nowi prowadzący. Do studia wróciła m.in. ostatnio Marzena Rogalska. Piątkowym gościem "Pytania na śniadanie" była m.in. Małgorzata Kożuchowska. Aktorka rozmawiała z prowadzącymi o nowym sezonie "Rodzinki.pl". Pod koniec wywiadu Anna Lewandowska zapytała się aktorki czy wie "jaką nową rolę wymyślił sobie Tomek Karolak".

Małgorzata Kożuchowska ogłasza sensacyjne wieści

Wiem, że będzie tutaj jutro gospodarzem "Pytania na śniadanie". Też miałam taką propozycję, żeby do niego dołączyć, ale niestety miałam wcześniej jakieś zobowiązania zawodowe i nie mogę - powiedziała Małgorzata Kożuchowska. Bardzo trzymam za niego kciuki. Jestem spokojna, bo Tomek jest błyskotliwy, inteligentny, co jest w programie niezbędne, ale też ma taki duży luz i spontan. Myślę, że sobie doskonale poradzi. Też wiem, że będzie z Marzeną Rogalską - dodała aktorka. Małgorzata Kożuchowska powiedziała również, że ma nadzieję, iż jej serialowy mąż nie spóźni się na plan programu.

Czy Tomasz Karolak zostanie w "Pytaniu na śniadanie"?

Wszystko wskazuje na to, że Tomasz Karolak zagości w studiu "Pytania na śniadanie" w nowej dla siebie roli z okazji premiery pierwszego odcinka nowej serii serialu "rodzinka.pl". Komediowy przebój TVP wraca bowiem po przerwie na antenę. Premiera 17. sezonu odbędzie się 6 września o godz. 20.00 w TVP2 i TVP VOD.