Informację o tym, ze popularna pogodynka odchodzi z TVN najpierw przekazały Wirtualne Media. Potem potwierdziła to sama zainteresowana.

"Czas na nowe"

"Sama podjęłam taką decyzję. Całkiem niedawno. A powód? Czas na nowe. Więcej szczegółów zachowam na razie dla siebie" - powiedziała portalowi Jastrząb Post pogodynka Anna Dec.

Kilkunastoletnia kariera w TVN

Kariera Anny Dec w TVN rozpoczęła się w 2013 roku. Początkowo pracowała w zespole online "Faktów", a następnie przeszła do prognoz pogody. Jej debiut w roli pogodynki miał miejsce w programie "Wstajesz i wakacje", gdzie relacjonowała pogodę z Wysokiego Mazowieckiego. Z czasem zdobyła uznanie nie tylko wśród widzów, ale i branży - w 2014 roku wygrała prestiżowy międzynarodowy konkurs pogodowy Wettergipfel, co znacząco wzmocniło jej pozycję w telewizji.

Anna Dec była również gospodynią wielu programów tematycznych, takich jak "Magazyn żeglarski" czy "Skarby z szafy", a także regularnie pojawiała się w "Dzień Dobry TVN" i w wieczornych prognozach pogody po głównym wydaniu "Faktów".

Gwiazdy odchodzą z TVN

W ostatnich miesiącach z TVN pożegnało się wiele znanych nazwisk. W czerwcu Agnieszka Woźniak-Starak ogłosiła zakończenie współpracy po 12 latach, tłumacząc to potrzebą zawodowej zmiany. Jeszcze wcześniej widzowie pożegnali Krzysztofa Górlickiego - prezentera TVN24, który spędził w redakcji 20 lat. Do konkurencji - a konkretnie do Telewizji Polskiej - przeniosła się również Gabi Drzewiecka. Z kolei do Polsatu, razem z teleturniejem "Milionerzy" przeniósł się Hubert Urbański.