"Zmiany, zmiany, zmiany..." - ten kultowy tekst z jednej z komedii Stanisława Barei świetnie pasuje do tego, co dzieje się w popularnym i lubianym przez widzów show, czyli "The Voice". Okazuje się, że do programu emitowanego przez TVP2 dołącza nowy juror. O kogo i o który program dokładnie chodzi?