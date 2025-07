17. edycja bardzo lubianego przez widzów show "Taniec z gwiazdami" coraz bliżej. 18 lipca produkcja ujawniła oficjalnie nazwisko kolejnej gwiazdy, która już niebawem zmierzy się z tanecznymi wyzwaniami na parkiecie. To doskonale znany aktor.

Gwiazdor "M jak miłość" w "Tańcu z gwiazdami"

Ogłoszono, że do grona gwiazd, walczących o Kryształową kulę w "Tańcu z gwiazdami" dołączył właśnie Maurycy Popiel. Jest to nazwisko doskonale znane widzom polskich seriali i filmów. Popularność przyniosła mu m.in. rola Olka Chodakowskiego w "M jak miłość". Aktor zagrał też m.in. w takich produkcjach jak "Miasto 44" czy "Czas honoru". "Na co dzień związany z teatrem, teraz zamieni scenę na parkiet i sprawdzi, jak poradzi sobie w rytmach samby, walca i cha-chy. Gotowi zobaczyć go w tanecznej odsłonie?" - czytamy na Instagramie "Tańca z gwiazdami".

Kto jeszcze powalczy w 1.7 edycji "Tańca z gwiazdami"?

