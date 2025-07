Już niebawem na antenie TVP pojawi się 16. edycja programu "The Voice of Poland". Jesienne wydanie tego talent show rozpocznie się we wrześniu a zakończy 30 listopada. W tej edycji widzów i uczestników programu czekają spore zmiany a właściwie jedna, ale bardzo znacząca.

Zmiany w "The Voice of Poland". Będzie piąty juror

Tych, którzy będą chcieli wygrać program i sięgnąć po główną nagrodę oceniać będzie nie czterech, jak było do tej pory, ale pięciu jurorów. Nowy trener nie tylko będzie oceniał uczestników podczas przesłuchań w ciemno, ale poprowadzi etap o nazwie Comeback Stage.

Będzie on dawał szansę tym uczestnikom, którzy nie przeszli dalej podczas pierwszej rundy. To sprawi, że wielu z nich będzie miało szansę powrócić do rywalizacji o główną wygraną.

Piąty juror w "The Voice of Poland". Kto nim będzie?

Opcja Comeback Stage umożliwi tym, którzy nie przeszli, ponowne zmierzenie się w muzycznych pojedynkach. Podczas przesłuchań w ciemno zostanie wybranych 10 osób. One rozpoczną rywalizację w parach. Tylko troje z nich przejdzie zakwalifikuje się do kolejnego etapu. To właśnie nimi zajmie się piąty trener. Na razie nie wiadomo jeszcze, kto nim będzie.

W drugim etapie, do trzech wyłonionych wykonawców dojdą ci, którzy odpadli na etapie bitew. Spośród szóstki uczestników piąty trener wybierze parę finalistów, którzy otrzymają szansę powalczenia o zwycięstwo. W ten sposób w finale rywalizować między sobą będzie pięciu finalistów w wielkim finale show.

Kto w jury 16. edycji "The Voice of Poland"?

Na razie nie wiadomo, kto zasiądzie w fotelach jurorów w tej edycji "The Voice of Poland". Z programem pożegnała się Lanberry, która chce skupić się na muzycznych projektach a jesienią zatańczy w show "Taniec z gwiazdami". Nie wiadomo jeszcze, czy tak jak w poprzedniej edycji, tak i w tej pojawią się Michał Szpak, Kuba Badach oraz duet Tomson i Baron.

