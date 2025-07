Według informacji, ujawnionych przez "Fakt", produkcja serialu "Na Wspólnej", nadawanego w TVN, ma dwa nowe nagrania czołówki. Jedno jest zupełnie nowe, drugie - to duet. Pomysłodawcą projektu jest Andrzej Kosmala, wieloletni przyjaciel i menedżer Krzysztofa Krawczyka. To on ujawnił, że przed śmiercią artysta osobiście wyraził zgodę na to, by jego repertuar śpiewał inny wokalista i wskazał nazwisko.

Nowy głos w przeboju z czołówki "Na Wspólnej"

"To był mój ostatni pomysł, który Krzysztof Krawczyk zaakceptował" - mówi Adrzej Kosmala. Jak zdradził, Krzysztof Krawczyk wybrał Michała Milowicza. To właśnie wykonanie - solo lub w duecie z archiwalnym nagraniem Krzysztofa Krawczyka - miałby towarzyszyć widzom podczas czołówki serialu "Na Wspólnej".

Reklama

Michał Milowicz nagrał dwa warianty - jeden śpiewa samodzielnie, drugi to montażowy duet z głosem Krzysztofa Krawczyka. Obie wersje zostały przedstawione producentom "Na Wspólnej". Decyzja jeszcze nie zapadła, ale sama możliwość zmiany już budzi emocje. "Zaproponowałem tę nową wersję producentom serialu, ale teraz wszyscy są tak zajęci innymi sprawami, że nie mam jeszcze odpowiedzi" – dodaje Andrzej Kosmala.

Fani protestowali

W przeszłości pojawiły się kontrowersje związane z emisją piosenki w serialu, gdy zamiast oryginalnej wersji Krzysztofa Krawczyka, wykorzystano inną wersję -lawinowo posypały się protesty. "Podobno dostali około miliona protestów. No bo jak można wyrzucić wersję Krawczyka?" - powiedział Andrzej Kosmala "Faktowi".