Z serialem "Na Wspólnej" kilka tygodni temu pożegnała się Bożena Dykiel. W fabule tej emitowanej od lat na antenie TVN produkcji wcielała się w postać Marii Zięby. Grana przez nią bohaterka w fabule "Na Wspólnej" wyjechała wraz z siostrą do Hiszpanii.

Kolejny aktor żegna się z "Na Wspólnej". O kim mowa?

Fani serialu zastanawiali się, co w tym wypadku stanie się z jej mężem, czyli Włodkiem, w którego wciela się Mieczysław Hryniewicz. Okazuje się, że podzieli los serialowej żony. W 4021. odcinku oznajmi rodzinie, że on także wyjeżdża do Hiszpanii, by być razem z Marią. W ten sposób Bożena Dykiel i Mieczysław Hryniewicz pożegnają się z serialem.

Kolejna gwiazda znika z serialu "Na Wspólnej". Produkcja wyjaśnia

Zasmuconym widzom wyjaśniamy, że będzie to pożegnanie tylko na jakiś czas. Zniknięcie bohaterów, którzy od 2003 roku pojawiają się w serialu "Na Wspólnej", jest zaplanowaną akcją scenarzystów. Biuro Prasowe TVN Warner Bros. Discovery w rozmowie z "Faktem" wyjaśniło, że działania twórców mają na celu rozbudować dramatyzm w nadchodzących odcinkach. Nie wiadomo jednak, kiedy Maria i Włodek, czyli bohaterowie serialu, wrócą na wizję.

Kolejna gwiazda znika z serialu "Na Wspólnej". Widzowie krytykują

Fani produkcji zastanawiają się jednak, czy nie oznacza to większych zmian w ich ulubionym serialu. "Czy inni też znikną?"; "Kogo teraz wyślą za granicę?"; "Ja nie wiem czy to ma sens. Po co tak dramatyzować?" - piszą internaucie.