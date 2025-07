Nowa, 17. edycja "Tańca z gwiazdami" coraz bliżej. Wkrótce rozpoczną się treningi. Potwierdzono już udział kilku gwiazd. To Katarzyna Zillmann, Wiktoria Gorodecka, Michał Czernecki, Tomasz Karolak, Maja Bohosiewicz oraz Ewa Minge.

Kolejna gwiazda w walce o Kryształową kulę

Właśnie ogłoszono, że w jesiennej edycji wystąpi także Barbara Bursztynowicz, która nie tak dawno odeszła z serialu "Klan". Informacja o tanecznym debiucie aktorki pojawiła się na stronie programu "halo tu polsat". "Barbara Bursztynowicz będzie miała okazję przeżyć niesamowitą przygodę w najlepszym tanecznym show i uradować swych fanów zupełnie nową rolą. Już nie możemy się doczekać!" - czytamy.

Potwierdzono wcześniejsze, nieoficjalne doniesienia

Plotki o udziale Bursztynowicz w show pojawiały się w mediach od dłuższego czasu. "W przeszłości wiele razy odrzucała propozycje tańczenia. Ale udział Grażyny Szapołowskiej, która jest jej wielką przyjaciółką, ją oswoił. Ona namówiła ją, by poszła w jej ślady. No i w końcu stwierdziła, że jak nie teraz, to nigdy. Bardzo o nią zabiegaliśmy i wreszcie się udało. Przyciągnie nie tylko widzów "Klanu", ale i starszą widownię, na której nam zależy" - przekazał Pudelkowi jego informator.

Zachwyceni fani

Pod postem z informacja o udziale Barbary Bursztynowicz posypały się gratulacje fanów. "Tak obstawiałam. Cieszę się, brawo za odwagę, powodzenia; Mega fajnie! Zaryzykowała, zrezygnowała z ciepłej posadki i robi coś dla siebie! Bardzo trzymam kciuki!" - napisano m.in.