Małgorzata Rozenek-Majdan wiele razy udowodniła, jak bardzo jest konsekwentna, jeśli chodzi o realizowanie postawionych sobie celów. Na polskiej scenie medialnej pojawiła się w 2012 roku jako prowadząca program „Perfekcyjna pani domu”, który szybko zdobył serca widzów i przyniósł jej ogromną popularność. Tak zaczęła się jej telewizyjna kariera w TVN. Potem przyszły kolejne programy.

Ze swoim drugim mężem, aktorem Jackiem Rozenkiem, Małgorzata Rozenek-Majdan rozwiodła się 17 kwietnia 2013 roku. Z kolei 10 września 2016 roku Małgorzata Rozenek wzięła ślub z Radosławem Majdanem. Wychowują dwóch synów Małgorzaty z małżeństwa z Jackiem Rozenkiem i ich wspólnego syna, Henryka.

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan budują dom

Od kilku lat Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan budują dom. Kilka lat temu wraz z rodziną przeprowadzili się do nowego lokum, które wywołało wiele emocji, bo jak się okazało, dom wcześniej należał do Wojciecha Modesta Amaro, jednak kucharz go sprzedał i celebrytka wynajmuje go od nowego właściciela. Budowa nowego domu powoli chyba dobiega końca, a Małgorzata Rozenek poświęciła się nadzorowaniu prac wykończeniowych.

Perypetie z remontem

Teraz Małgorzata Rozenek pochwaliła się zdjęciami świeżo wykończonych wnętrz. Po dordze pojawiły się opóźnienia - głównie przez pogodę. Deszcze pokrzyżowały plany ekipy remontowej, ale teraz prace znów ruszyły pełną parą. Choć nie napisała, czy to jest właśnie ten jej docelowy, wymarzony dom. Myślę, że to ostatnie dwa tygodnie i będzie już pięknie - powiedziała na nagraniu zamieszczonym na InstaStories.

Warszawa czy Kołobrzeg?

Małgorzata Rozenek-Majdan nie ukrywa, że nie wszystko szło zgodnie z planem. Pogoda, a właściwie deszcz, pokrzyżowały plany ekipy remontowej. Małgorzata Rozenek zdradziła, że kiedyś "opowie ze wszystkimi szczegółami" o "niesamowitych perypetiach". W lipcu ubiegłego roku Małgorzata Rozenek pochwaliła się, że zakupem nieruchomości w Kołobrzegu. Może to właśnie to miejsce ostatnio celebrytka pokazała na swoim profilu?

To spędza sen z powiek Małgorzacie Rozenek-Majdan

Małgorzata Rozenek-Majdan pod koniec ubiegłego roku opowiedziała o szczegółach wykańczania nowego domu. Celebrytka przyznała, że projektowanie wnętrz całkowicie ją pochłonęła, czego nie można powiedzieć o jej mężu Radosławie Majdanie. "Dom po prostu spędza mi sen z powiek, ale to będzie taka petarda. [...] On (Radek - red.) ma wgląd, dlatego, że jestem osobą, która lubi się dzielić tym wszystkim. Natomiast to nie jest tak, że on chce mieć wgląd. On jest tym trochę zmęczony. On naprawdę nie widzi powodu, dla którego mielibyśmy dywagować nad tym, czy ten odcień podłogi jest dobry, czy nie - już dwa razy go zmieniałam. Czy nad tym, jaka powinna być wanna... To nie jest temat szczególnie go interesujący, ale zamęczam go tymi opowieściami" - mówiła Małgorzata Rozenek-Majdan w rozmowie z Pudelkiem.