Program "Afryka Express" zastąpił na antenie TVN format "Azja Express". Akcja show po raz pierwszy będzie rozgrywać się na Czarnym Kontynencie.

Nowa odsłona show TVN. "Afryka Express" zamiast "Azja Express"

Zmianie uległo nie tylko miejsce, w którym jest realizowany, ale także prowadząca. Darię Ładochę zastąpiła Izabella Krzan, która w ubiegłym roku dołączyła do grona prowadzących w stacji TVN.

Wiadomo już, że w show "Afryka Express" udział wezmą:

Edyta Zając i Michał Mikołajczak

Katarzyna Niezgoda i jej mąż Paweł Markiewicz

Ewa Gawryluk i Piotr Domaniecki

Izu Ugonoh z partnerką Antoniną

Tomasz Iwan i Karolina Woźniak.

Ona też weźmie udział w "Afryka Express". Z kim w parze wystąpi Wiktoria Gąsiewska?

Do tego grona dołącza również Wiktoria Gąsiewska. Okazuje się, że na wyprawę do Afryki nie zabierze swojego ukochanego, ale brata. To właśnie z Mateuszem będzie walczyła o główną wygraną. Aktorka opublikowała w sieci post na ten temat.

Afryka - kontynent pełen kontrastów, barw i dźwięków. Skok w nieznane - bez planu, ale z sercem otwartym na przygodę! @afrykaexpress.tvn nadciągamy! - napisała i zamieściła zdjęcie z bratem.

Wiktoria Gąsiewska w "Afryka Express". Internauci komentują

Fani aktorki są zachwyceni. Od razu zaczęli składać jej gratulacje. Moi faworyci, trzymam kciuki!; Powodzenia; Omg, ale wiadomość!; Mocna ekipa się szykuje; Będzie oglądane - pisali.