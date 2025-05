W mediach pojawiła się informacja o zmianach personalnych w programie „MasterChef”. Serwis Press podaje, że do ekipy formatu ma dołączyć zwyciężczyni 13. edycji kulinarnego formatu – Julia Cichocka.

Co będzie robić Julia Cichocka?

Julia Cichocka będzie się opiekować uczestnikami, dzielić wskazówkami i autorskimi przepisami. Podobną rolę w programie „MasterChef Nastolatki” ma Michał Korkosz, znany jako „Rozkoszny” - informuje press.pl

Trwają zdjęcia do nowego sezonu

Castingi do nowej edycji już się zakończyły. Tym razem zostały one przeprowadzone online. Press podaje, że obecnie trwają zdjęcia do 14. sezonu formatu. Ma on zostać wyemitowany jesienią. Skład jury ma pozostać bez zmian. Uczestników ponownie oceniać będą: Magda Gessler, Michel Moran oraz Przemysław Klima.

"MasterChef" - olbrzymia nagroda dla zwycięzcy

Uczestnicy programu „MasterChef” muszą wykazać się nie tylko ogromną wiedzą kulinarną, ale także bardzo dużą odpornością na stres i presję czasu. O ich dalszym udziale w programie mogą zadecydować detale. Osoba, która zachwyci jurorów i wygra program, otrzyma statuetkę, możliwość wydania własnej książki kulinarnej, a także rekordową nagrodę finansową - aż 250 tysięcy złotych.