Kabaret Ani Mru-Mru był jedną z formacji, które wystąpiły ostatniego dnia podczas Polsat Hit Festiwal 2025. Formacja założona przez Marcina Wójcika to obecnie trio w składzie - Marcin Wójcik, Michał Wójcik i Waldemar Wilkołek.

Kabaret Ani Mru-Mru ma wielu fanów i uchodzi za jeden z najlepszych w Polsce. Prasa często rozpisywała się m.in. o burzliwym życiu Michała Wójcika. Satyryk ma czwórkę dzieci, ale nie są to owoce związku z byłą żoną.

Kabaret Ani Mru-Mru w miniony weekend gościł podczas ostatniego dnia Polsat Hit Festiwal. Publiczność mogła zobaczyć skecz, którego bohaterką stała się Joanna Opozda. Nie były to miłe żarty.

Kabaret Ani Mru-Mru żartuje z Joanny Opozdy

Czy ktoś może mi wytłumaczyć, kim jest ta Joanna Opozda? Ta, o której ciągle piszą? Na którą stronę internetową nie wejdę – wszędzie Opozda. Opozda to, Opozda tamto. Że się upiła, że sprzedała, że znalazła, że zgubiła, że stała, że siadła, zjadła, w****a. Co to w ogóle jest?!- pytał w skeczu Marcin Wójcik.

To jest aktorka - odpowiedział Michał Wójcik. Po tych słowach członkowie kabaretu zaczęli zastanawiać się, gdzie Opozda grała. Na sopockiej scenie można było usłyszeć taki dialog:

- Aktorka? A gdzie grała?

- Nie wiem.

- Jak nie wiesz, gdzie grała, to skąd wiesz, że jest aktorką?

- Śledzę strony internetowe, to wiem.

- Ja też śledzę strony internetowe, ale nie wiem!

- Jakbyś się interesował stronami z ubranymi ludźmi, to byś wiedział!

- Oglądam, oglądam. Tylko na każdej jest Opozda!

Publiczność słysząc tę wymianę zdań zareagowała gromkim śmiechem. Joanna Opozdzie raczej do śmiechu nie było. Czy skomentuje występ Kabaretu Ani Mru-Mru? Czas pokaże.