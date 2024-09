Już niebawem Antek Królikowski po raz drugi zostanie ojcem. Matką dziecka będzie jego obecna partnerka Izabela. Aktor ma już syna Vincenta ze związku z Joanną Opozdą. Ta relacja nie trwała jednak zbyt długo. Królikowski jak wynikało z relacji aktorki, miał ją porzucić jeszcze przed porodem.

Reklama

Antek Królikowski będzie miał córkę

Rozstanie pary było bardzo burzliwe i przez kilka miesięcy rozpisywały się o nim media. Kilka dni temu Antek Królikowski ujawnił, że będzie miał córkę. Nie miałem jakichś preferencji, bardziej skupiliśmy się na tym, żeby mała była zdrowa - zapewnia Antek w rozmowie z dziennikiem. Ale gdy usłyszeliśmy, że to dziewczynka, ucieszyłem się. Będzie świetnie - stwierdził.

Tak Joanna Opozda zareagowała na wieść o drugim dziecku byłego partnera

Portal Shownews.pl postanowił zapytać Joannę Opozdę, czy słyszała i jak zareagowała na tę informację. Aktorka odpowiedziała krótko, ale bardzo dosadnie.A co mnie to obchodzi? - zapytała. Joanna Opozda dużo wcześniej, gdy tylko na jaw wyszła informacja o ciąży Izabeli, zamieściła w sieci post, w którym zaapelowała o jej zdaniem ważną sprawę.

Jedyne, o co Was proszę, to żebyście nie znęcali się nad kobietą w ciąży, bo cały stres, nerwy i płacz odbijają się na dziecku, co niestety często wpływa na jego zdrowie. Dziecko zawsze jest niewinne. Nie prosiło się na świat i powinno dorastać w spokoju i szczęściu. Mnie i Vincentowi zostało to odebrane, co wiązało się z ogromnymi problemami zdrowotnymi natury emocjonalnej i fizycznej. Była to trauma, której nie życzę absolutnie NIKOMU. Uważam, że kobiety w ciąży powinny być pod ochroną. Pamiętajcie, że czyniąc im krzywdę, czynicie krzywdę niewinnym istotom dorastającym w ich brzuchach. Darujcie sobie komentarze i hejt... (...) - pisała Opozda.