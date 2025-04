Joanna Opozda samotnie wychowuje 3-letniego syna - Vincenta. Jego ojcem jest Antoni Królikowski. Aktor teraz związany jest z Izabelą Banaś i urodziła im się córka, Jadwiga.

Joanna Opozda jest aktywna w mediach społecznościowych. Utrzymuje stały kontakt ze swomi fanami. W Wielką Sobotę na jej profilu nie pojawiła się relacja z przygotowań do Wielkanocy. . Aktorka znana z „Pierwszej miłości” czy filmu „Brigitte Bardot cudowna” opublikowała obszerny wpis, w którym poinformowała, że trafiła do szpitala. Jest po skomplikowanej operacji.

Jak wyjaśniła, od lat odkładała decyzję o zabiegu, ale stan jej zdrowia pogarszał się z każdym rokiem. W końcu lekarze powiedzieli jasno: albo podda się operacji, albo będą poważne konsekwencje odwlekania zabiegu. Chirurdzy przeprowadzili skomplikowaną operację.

Joanna Opozda ignorowała problemy ze zdrowiem

"Ostatnie trzy lata żyłam w biegu – dosłownie i w przenośni. Dziecko, praca, życie – i wszystko to z całkowicie uszkodzonym więzadłem krzyżowym przednim, pękniętą łąkotką i problemem z kolanem, który ignorowałam przez bardzo długi czas. Bo ciągle było coś do zrobienia. I tak naprawdę nigdy nie było idealnego momentu, żeby położyć się do szpitala" - zaczęła swój wpis Joanna Opozda. "Zapewne jeszcze trochę bym tak pociągnęła, ale lekarz (którego serdecznie pozdrawiam) powiedział mi wprost: jeśli nie zwolnię teraz, za parę lat czeka mnie wymiana całego kolana" - napisała Joanna Opozda.

Joanna Opozda zmaga się z bólem po operacji

"Z łóżka szpitalnego - życzę Wam zdrowia, spokoju i pięknych Świąt. Pamiętajcie - zdrowie jest najważniejsze. Przy okazji Joanna Opozda zwróciła się z prośbą do swoich fanów: "PS. Jeśli macie jakieś sprawdzone sposoby, jak szybciej dojść do siebie po takiej operacji - śmiało piszcie. Będę wdzięczna za każdą radę, bo boli jak cholera".