Gwiazda "Klanu" Małgorzata Ostrowska-Królikowska walczy w sądzie o prawo do widywania się z wnukiem Vincentem. Rozprawa została odroczona, bo zeznań nie złożył ojciec dziecka, Antoni Królikowski. Joanna Opozda zarzuca teściowej, że to, co robi to "próba medialnej pokazówki".