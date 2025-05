TVP ogłosiła, że od jesieni do wiosny przyszłego roku wyemitowane zostaną nowe sezony programów "The Voice of Poland", "The Voice Kids" oraz "The Voice Senior". Wokaliści, którzy nie boją się wyzwań i chcą powalczyć o swoje muzyczne marzenia, mają niepowtarzalną okazję zapisania się na castingi online. Swoją kandydaturę można zgłaszać na stronie www.voicecasting.pl, do 18 maja 2025 r.

Zaledwie kilka dni po wielkim finale ósmej edycji "The Voice Kids" Natasza Urbańska ogłosiła w swoich mediach społecznościowych, że nie pojawi się w kolejnej odsłonie programu. Informację dodatkowo potwierdziła dziennikarka Marta Surnik w dzisiejszym "Pytaniu na śniadanie".

"Kochani, moja przygoda z programem The Voice Kids dobiegła końca, nie zobaczymy się w kolejnej edycji. To było wspaniałe i cenne doświadczenie. Wyniosłam z tego programu wiele dla siebie, ale, co najważniejsze, mogłam dzielić się swoją wiedzą, wspierać młodych artystów w ich pasji do muzyki. The Voice Kids wprowadził dużo światła do mojego świata. Dzieciaki nauczyły mnie czerpać radość z 'tu i teraz' i dodały mi jeszcze więcej odwagi w walce o swoje marzenia" - napisała w swoim poście Natasza Urbańska, która w obrotowym fotelu zasiadała przez dwie edycje.

Artystka, która w swoim debiutanckim sezonie doprowadziła do zwycięstwa Michell Siwak w siódmej edycji, a z kolei jej podopieczna z zakończonej właśnie ósmej serii - Marianna Kłos - zajęła drugie miejsce, wyznała powód swojej decyzji.

"...ale teraz jestem gotowa na nowy etap w mojej karierze artystycznej. Rozpoczynam nowy projekt - wymagający, czasochłonny i bardzo dla mnie ważny. Zawsze powtarzam, że nie wygrana się liczy, a sama droga. Fotel trenerski jest wyjątkowy - spełnia marzenia tych, co na nim siedzą, i tych, którzy przed nim występują" - oznajmiła Natasza Urbańska.

Dodajmy, że w sobotnim finale wokalistka po raz ostatni wystąpiła na scenie talent show jako trenerka, wykonując swój najnowszy singiel „Zasypiam w ogniu".