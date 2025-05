Kilka dni temu odbył się finał programu "The Voice Kids". W 8. edycji tego muzycznego show TVP zwycięstwo wyśpiewała sobie Zosia Wójcik. Okazuje się, że w show ma dojść do sporych zmian. Chodzi głównie o skład jury.

Rewolucja w "The Voice of Poland". Będą zmiany w jury?

TVP produkuje obecnie trzy odsłony programu "The Voice of Poland". Są to:

Reklama

The Voice of Poland

The Voice Kids

The Voice Senior

Jak donosi portal Pudelek po wakacjach widzowie najprawdopodobniej zobaczą nowe twarze w jury. Produkcja miała dostać czas do końca miesiąca, by skompletować nowy skład jurorski. Celem jest to, by znaleźć nowe twarze do jury trzech odsłon programu "The Voice of Poland". Jak donosi Pudelek do jurorowania w show raczej nie wrócą ci, którzy już w nim zasiadali jak chociażby Edyta Górniak, Nergal, czy Justyna Steczkowska. Produkcja nie chce "odgrzewania kotletów" a nowe twarze.

Rewolucja w "The Voice of Poland". Nowe jury - giełda nazwisk

Jak mówi informator Pudelka władzom TVP zależy na tym, by program nabrał nowej energii. Decydentom zależy na tym, by skład jury był maksymalnie odświeżony. Doświadczenie pokazuje, że nic tak nie ożywia programu, jak nowe, popularne nazwiska. Tym razem mają to być osoby z dużą charyzmą i zdolnością wzbudzania zainteresowania - stwierdził informator Pudelka.

Jak dodaje niezagrożona jest pozycja Cleo oraz Tomsona i Barona. Uważani są wręcz za ikony tego formatu. Spokojny o swoją obecność w "The Voice Senior" może być również Robert Janowski. Kogo w takim razie władze TVP widzą w roli nowych jurorów "The Voice of Poland"?

Reklama

Sanah to największe marzenie osób odpowiedzialnych za "The Voice". Ale Zuzia niestety nie widzi się jeszcze w roli trenerki, bo stroni od telewizji. Od dawna na starcie mówi "nie", nie wykluczając, że za kilka lat zmieni zdanie, ale kto wie, czy ten program jeszcze tyle pociągnie, jak z edycji na edycję słupki oglądalności maleją. Są jeszcze zadowalające, stąd kolejne edycje, ale na razie tendencja nie jest optymistyczna na następne lata - mówi informator Pudelka.

Wśród potencjalnych trenerów "The Voice of Poland" wymienia się także Roksanę Węgiel. Podobno negocjacje w tej sprawie już się rozpoczęły.