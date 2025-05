"Taniec z gwiazdami" to program uwielbiany przez widzów od prawie 20 lat. Najpierw show było przygotowywane w TVN, potem pałeczkę przejął Polsat. Widzowie byli świadkami erupcji tanecznych talentów, rodziły się też na planie programu miłości, jak np. ta między Małgorzatą Foremiak i Rafałem Maserakiem. Wielogodzinne treningi i bliskość w tańcu sprzyjają budowaniu bliskich relacji. Za już prawie cały sezon wiosennej edycji show, a widzowie bez ustanku wietrzą romans między uczestnikami.

Półfinał "Tańca z gwiazdami" już za nami

Półfinał 16. edycji "Tańca z gwiazdami" dostarczył widzom wielu emocji. Na parkiecie ponownie pojawiły się cztery pary, które zmierzyły się w zaciętej walce o miejsce w finale. Po wyjątkowo wyrównanej rywalizacji z programem pożegnali się Tomasz Wolny i Daria Syta - decyzję o ich odejściu podjęło jury. W grze o zwycięstwo zostali Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska, Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke oraz Adrianna Borek i Albert Kosiński.

Nasilają się plotki o romansie na planie "Tańca z gwiazdami"

Od pierwszego odcinka 16. edycji "Tańca z gwiazdami" widzowie podejrzewają, że Agnieszkę Kaczorowską i Filipa Gurłacza łączy coś więcej niż taniec. Wszystko przez wysoką temperaturę ich bardzo sensualnych występów. Filip Gurłacz w wywiadach podkreśla, że kocha swoją żonę i jest jej wierny. Mam żonę, która to czyta, mam dzieci (...) Mamy kumpli, mamy rodziny, mama, tata, mój to przeczyta. No może być problem. Kurczę, nie pytajcie nas o romans. Jak coś będzie, to wam damy to na tacy - mówił w rozmowie ze "Światem gwiazd". To jednak nie ucisza plotek. Wyśledzono np., że po zakończeniu półfinałowego odcinka Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz poszli razem na spacer.

Żona zapytana o romans męża na planie "Tańca z gwiazdami"

Małgorzata Patryn-Gurłacz, aktorka teatralna i żona Filipa, jest matką ich dwojga dzieci. Do pojawiających się w internecie plotek podchodzi z dużym dystansem. Oto co powiedziała Pudelkowi na temat plotek o romansie jej męża w "Tańcu z gwiazdami": "Dużo nagłówków pojawia mi się na Facebooku. Na nagłówkach się najczęściej kończy. Nie chcę się odnosić do opinii ludzi. Mamy wolność w Internecie i ludzie mogą komentować, co chcą i jak chcą". Dodała, że dodała, że cieszy się, iż nie wystąpiła w odcinku programu, w którym gwiazdy tańczyły z bliskimi. Wyjaśniła, że z uwagi na małe dzieci nie mogłaby poświęcić czasu na tygodniowe próby związane z przygotowaniami.

Iwona Pavlović o romansie w "Tańcu z gwiazdami"

W wywiadzie dla jastrzabpost.pl Iwona Pavlović zdradziła, co sądzi na temat Agnieszki Kaczorowskiej i Filipa Gurłacza. Według jurorki zostali idealnie idealnie. W połączeniu z ich umiejętnościami daje to występy wręcz idealne. Podkreśliła, że najważniejszą cechą ich tańców są emocje, które dostarczają widzom w każdym tańcu. Uważam, że między Agnieszką i Filipem nie ma nic na rzeczy, ale oni tak tańczą, że nam się wydaje, że jest. Moim zdaniem, to jest zdany egzamin na "10" - powiedziała Iwona Pavlović w wywiadzie.