Serial "M jak miłość" to wciąż jeden z najpopularniejszych seriali TVP. Choć produkcja nie znika na stałe z wizji, przed wakacjami fani tej produkcji nie zobaczą już nowych odcinków. TVP podjęła decyzję o wcześniejszym zakończeniu emisji tego sezonu serialu.

Fani "M jak miłość" są mocno zaskoczeni tym, że TVP podjęła właśnie taką decyzję. Ich zdaniem zakończenie sezonu tuż po majówce to brak szacunku dla widzów. W sieci pojawiło się wiele wpisów i komentarzy na ten temat.

Koniec serialu "M jak miłość". Co wydarzyło się w finałowym odcinku?

Finałowy odcinek 25. sezonu "M jak miłość" wyemitowany został we wtorek (6 maja). Wątki, które zobaczyli widzowie to zaręczyny Kamy i Marcina a także wątek Kasi, która podjęła decyzję o sfałszowaniu testów na ojcostwo. W komentarzach, które pojawiły się w sieci widzowie nie dyskutowali na temat poruszonych wątków, ale właśnie decyzji, jaką podjęła TVP o wcześniejszym zakończeniu emisji premierowych odcinków.

Reklama

TVP w ogniu krytyki. To oburzyło fanów "M jak miłość"

Nie obyło się bez krytyki i to naprawdę mocnej. Padły słowa o lekceważeniu widzów. Co roku coraz szybciej kończą sezon "M jak miłość". Jak tak dalej pójdzie, to w przyszłym roku sezon "Emki" skończy się w kwietniu - napisał jeden z internautów.

Trochę słabo... Do wakacji jednak jeszcze trochę czasu zostało; Nic nie dbacie o widzów! To my oddajemy głosy na serial, na aktorów i dostają za to nagrody! A wy coraz gorzej nas traktujecie; Ostatni odcinek?! Jest maj! Maj! To nawet nie czerwiec. Kolejne w połowie września? - krytykowali decyzję TVP fani serialu "M jak miłość".

Serial "M jak miłość" co roku znika z anteny przed wakacjami. Decyzja o wcześniejszym zakończeniu emisji tego sezonu zaniepokoiła widzów, którzy zastanawiają się czy przypadkiem to nie zapowiedź zmian w postaci ograniczenia produkcji lub dalszego skracania sezonów. Producenci serialu oraz TVP na razie nie wspominają o takich decyzjach.