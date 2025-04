"M jak miłość" odcinek 1866 - wtorek, 15.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1866 odcinku "M jak miłość" Dominikę Ostałowską, która przez lata wcielała się w postać Marty, zobaczymy po raz ostatni. Jak wyglądać będzie pożegnanie Dominiki Ostałowskiej z serialem? Ona i jej niedawno poślubiony mąż będą musieli podjąć trudną decyzję. To ona zaważy na przyszłości ich małżeństwa i całej rodziny Wojciechowskich. Czy Jacek zgodzi się na to, by wyjechała z Polski do Włoch, prawdopodobnie na stałe?

Czy Marta zdecyduje się na wyjazd w 1866 odcinku "M jak miłość"?

Okaże się, że Łukasz (Jakub Józefowicz) i Patrycja (Alżbeta Lenska) wyjechali do Włoch i tam spodziewają się drugiego dziecka. Gdy Marta dowie się, że jej rodzina się powiększy postanowi wziąć bezpłatny urlop i przeprowadzić się do syna i jego partnerki.

Jacek nie będzie mógł jej towarzyszyć. Zatrzymają go obowiązki zawodowe. Jako wspólnik Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i Artura (Robert Moskwa) Rogowskich w przychodni w Lipnicy nie tak łatwo będzie mógł rzucić wszystko i opuścić Polskę. Zgodzi się by jego żona wyjechała sama i pomogła w opiece nad małym Jasiem. W ten sposób zakończony zostanie w serialu wątek Marty i Jacka.

Odcinek 1866 serialu "M jak miłość", w którym Dominika Ostałowska pojawi się po raz ostatni zostanie wyemitowany 15 kwietnia (wtorek) 2025 roku o godz. 20.55 w TVP2.