Maciej Jachowski o tym, że choruje na raka gardła po raz pierwszy poinformował publicznie w grudniu 2024 roku. Wpis na ten temat zamieścił przed świętami Bożego Narodzenia.

Maciej Jachowski zachorował na raka. Jakie miał objawy?

Napisał wówczas, że o tym, że zmaga się ze złośliwym nowotworem gardła dowiedział się w lipcu, dzień po urodzinach. Pierwsze objawy, jakie miał, były dosyć niepozorne. To była:

chrypka

zmiana barwy głosu

Myślał, że to zwykłe przeziębienie. Dopiero z czasem zaczął odczuwać takie dolegliwości jak:

szczypanie języka

trudności z przełykaniem

puchnięcie gardła.

Lekarz, do którego zgłosił się Maciej Jachowski nie rozpoznał, co mu dolega. Dopiero laryngolog postawił odpowiednią diagnozę. Aktor zaczął proces leczenia i zawiesił swoją karierę zawodową. W rozmowie z "Dzień dobry TVN" wyznał, że poddał się chemioterapii oraz radioterapii. Przyznał, że zmagał się nie tylko z bólem fizycznym, ale też lękiem i bezsilnością.

Maciej Jachowski zachorował na raka. Jaki jest stan jego zdrowia?

W marcu Maciej Jachowski opublikował post, z którego wynika, że pokonał chorobę.Każdy dzień był walką. Z bólem, ze strachem, z bezsilnością. Były momenty, kiedy ciało odmawiało posłuszeństwa, a umysł krzyczał, że już nie da rady. Dziś wiem, że warto było walczyć. Dziś mogę powiedzieć: WYGRAŁEM. Kilka dni temu odebrałem wyniki ostatnich badań – nie ma już komórek nowotworowych w moim organizmie. Rak pokonany - czytamy na jego Instagramie.

Maciej Jachowski przyznał w swoim wpisie, że to był najtrudniejszy czas w jego życiu. Choroba zabrała mi siły, ale dała coś bezcennego – świadomość, jak kruche, a jednocześnie jak silne jest ludzkie ciało. Pokazała mi, jak wielką moc mają ludzie wokół i jak cenny jest każdy dzień. Teraz zaczynam nową podróż – w stronę zdrowia, regeneracji, odzyskania siebie. I chciałbym zabrać Was ze sobą. Razem napiszmy nowy scenariusz. Nowotworze – dziękuję, że nauczyłeś mnie pokory, ale teraz mówię ci: żegnaj - wyznał Jachowski. Do wpisu dodał filmik składający się ze zdjęć z kolejnych etapów pokonywania choroby.