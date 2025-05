Koniec serialu "M jak miłość", odcinek 1871, wtorek, 6.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1871 odcinku serialu "M jak miłość", który będzie ostatnim wyemitowanym przed wakacjami do zawirowań dojdzie w życiu Kasi. Kobieta jest w ciąży. Nie wie jednak, czy ojcem jest Jakub, z którym była do tej pory czy Mariusz, który ją zdobył i przez którego odeszła od Jakuba. Mariusz w 1871 odcinku serialu "M jak miłość" postanowi zrobić jej niespodziankę i wróci z delegacji wcześniej niż było to zaplanowane.

Jego przyspieszony powrót wcale nie ucieszy Kasi. Chwilę po telefonie od Mariusza odbierze kopertę z wynikami testów DNA. Okaże się, że ojcem jej dziecka nie jest Mariusz, ale Jakub. Zdesperowana Kasia postanowi oszukać Mariusza i wmówić mu ojcostwo.

Kasia oszuka Mariusza w 1871 odcinku "M jak miłość". Jaki plan uknuje?

Mariusz jeszcze z lotniska zadzwoni do Kasi i powie jej, że już za chwilę będzie w domu. Z tej wiadomości jego ukochana wcale się nie ucieszy. Gdy skończy rozmawiać z Mariuszem, listonosz przyniesie jej wyniki testu na ojcostwo jej nienarodzonego jeszcze dziecka. Okaże się, że biologicznym ojcem Kasi jest Jakub.

Ta wiadomość mocno ją zaskoczy. Nie będzie wiedziała, co zrobić. Postanowi sfałszować wyniki testu DNA. Mariuszowi wręczy test ciążowy i wmówi mu, że to on jest ojcem jej dziecka. Czy prawda wyjdzie na jaw? Jak na wieść o dziecku zareaguje Mariusz? O tym dowiemy się z odcinków, które wyemitowane zostaną już po wakacjach.

Emisja ostatniego przed wakacjami 1871 odcinka "M jak miłość" odbędzie się we wtorek, 6.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2.