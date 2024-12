Główne stacje telewizyjne takie jak TVP1, TVP2, Polsat i TVN jak co roku przygotowały dla swoich widzów wiele propozycji filmowych. Co roku przed telewizorami w te świąteczne dni zasiada nawet kilka milionów Polaków.

W ubiegłym 2023 roku najchętniej oglądanym był kultowy film "Kevin sam w domu" (blisko 3,3 mln telewidzów). Polsat emituje go już od 25 lat. W tym roku również nie zabraknie go na antenie Polsatu. Co jeszcze będzie można zobaczyć zarówno w tej stacji, jak i u konkurencji?

Co w Wigilię 2024 będzie można zobaczyć w telewizji?

Jak co roku Wigilia upłynie głównie pod znakiem kolędowania. Każda ze stacji telewizyjnych proponuje swoim widzom jeśli nie jeden, to kilka koncertów kolęd. Widzowie Polsatu zobaczą m.in. "Wielkie kolędowanie z Polsatem" z katedry św. Floriana w Warszawie (godz. 13:00, Polsat). To archiwalne nagranie z występami nieżyjących już Zbigniewa Wodeckiego i Krzysztofa Krawczyka.

Polsat pokaże także kolędowanie z bazyliki św. Franciszka z Asyżu w Krakowie, bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie, z Podhala oraz Skałki w Krakowie. Wspólne kolędowanie z Polsatem zakończy się o godz. 18:50.

W TVP1 widzowie zobaczą również koncerty świąteczne - "Kolędach pod Tatrami" (godz 16:00 i 17:40) wystąpią: Natalia Kukulska, Basia Giewont, Mietek Szcześniak, Kamil Bednarek, Mateusz Ziółko i Ania Rusowicz. O godz. 18:55 rozpocznie się z kolei Pasterka z Watykanu a o godz. 23:55 transmitowana będzie Pasterka ze Wspólnoty Barka w Warmątowicach. O godz. 21:20 TVP1 pokaże koncert "Nasze święta - Andrzej Piaseczny, Kacper Dworniczak i goście".

W TVN kolędowanie rozpocznie się o godz. 15:05. Zaśpiewają m.in. Ewa Bem, Alicja Majewska, Sara James, Igor Herbut, Halina Frąckowiak, Renata Przemyk, Andrzej Dąbrowski, Ania Karwan i Sławek Uniatowski.

Wigilia 2024. Te filmy pokażą TVP, TVN i Polsat

Wśród propozycji filmowych nie zabraknie wspomnianego już "Kevina samego w domu", którego Polsat pokaże o godz. 20:00. TVP2 wyemituje specjalny film z aktorami serialu "Na sygnale" pod tytułem "Mikołaj na sygnale" (godz. 20:05). W Wigilię zobaczymy także "Samych swoich" (16:15, TVP2) oraz "Listy do M" (19:30, TVN). TVP2 pokaże też specjalne odcinki "Familiady" i "Koła fortuny" o stałych porach emisji.

Program telewizyjny na 24.12

TVP1

8:05 - Józef i Maryja

9:30 Przepis na piękne święta

11:05 - Rozmowy kontrolowane

12:50 - Rozświetlone Boże Narodzenie

13:50 - Emma

16:00 - Kolędy pod Tatrami

17:00 - Teleexpress

17:15 - Słowo kard. Grzegorza Rysia na Boże Narodzenie

17:25 - Pogoda

17:30 Flesz

17:35 - Kolędy pod Tatrami

18:30 - 19.30

18:55 - Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego. Pasterka z Watykanu

21:20 - Nasze Święta - Andrzej Piaseczny, Kacper Dworniczak i goście

22:25 - Święta o smaku miłości

23:45 - Kolędy pod Tatrami

23:55 - Transmisja mszy

TVP2

7:55 - Pytanie na śniadanie

12:20 - Królewska Gwiazdka z corgim

14:00 - Familiada

14:35 - Koło fortuny

15:15 - Dzień jeden w roku

16:15 - Sami swoi

17:45 - Człowiek w żelaznej masce

20:05 - Mikołaj na sygnale

21:30 - Afera Thomasa Crowna

23:35 - Dla niej wszystko

TVN

07:45 - Dzień Dobry TVN

11:20 - Skok przez płot

12:55 - Happy Feet: Tupot małych stóp

15:05 - Wspólne kolędowanie

16:40 - Jeszcze przed świętami

18:40 - Sport

18:50 - Pogoda

19:00 - Fakty

19:30 - Listy do M.

21:55 - Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć

Polsat