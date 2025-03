"M jak miłość" odcinek 1859 - emisja 24.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Kasia i Jakub byli bardzo kochającą się parą. Ich miłość kwitła na oczach widzów. Niestety na ich drodze stanął Mariusz. Mężczyzna jest dawną sympatią Kasi. Trafił do szpitala, w którym pracuje dziewczyna.

Choć Kasia długo opierała się zalotom chłopaka, niestety ulegał mu i zdradziła Jakuba właśnie z Mariuszem. Po tym, co się stało bohaterka "M jak miłość" postanowiła zniknąć na kilka dni.

Choć stanie się to przed świętami Bożego Narodzenia, Kasia nie będzie miała odwagi szczerze wyznać Kubie, że to koniec ich małżeństwa. Ucieknie i zostawi mu tylko list pożegnalny, w którym poprosi, by jej nie szukał.

Zawsze będziesz mi bliski i pewnie zawsze, na swój sposób, będę cię kochała, ale muszę wyjechać. Muszę zastanowić się, co dalej. Proszę cię, nie szukaj mnie - to będą jej słowa. W 1859 odcinku serialu "M jak miłość" odczyta je Marcin Chodakowski (Mikołaj Roznerski).

1859 odcinku "M jak miłość". Marcin dowie się pierwszy o zdradzie Kasi

Marcin pierwszy dowie się o tym, co stało się w małżeństwie jego przyjaciela. Nie uwierzy w to, że dziewczyna porzuciła Jakuba. Okaże się, że porzucony detektyw nie ma z nią kontaktu od kilku dni. Jakub wyzna Marcinowi, że to właśnie Mariusz odebrał mu żonę. Chodakowski będzie go pocieszał, że być może to tylko chwilowy kryzys. Będzie przekonany, że Kasia wróci do Jakuba. Marcin zasugeruje koledze, by dowiedział się i sprawdził, czy powodem zniknięcia Kasi na pewno jest Mariusz.

Czy to małżeństwo skończy się rozwodem? O tym zapewne dowiemy się w kolejnych odcinkach serialu.