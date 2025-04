"Taniec z gwiazdami" to jeden z ulubionych programów polskich widzów. Wiosenna edycja show zmierza już powoli ku końcowi. Przed nami już tylko półfinał i wielki finał. W ostatnim odcinku, w którym uczestnicy tańczyli tańce ludowe, z formatem pożegnała się Blanka i jej taneczny parter Mieszko Masłowski. Internauci nie mogą w to uwierzyć. Oberwało się Tomaszowi Wolnemu.

Kto ma jeszcze szansę na wygraną w "Tańcu z gwiazdami"?

W "Tańcu z gwiazdami" pozostały już tylko cztery pary. W półfinale na parkiecie zobaczymy Tomasza Wolnego i Darię Sytą, Marię Jeleniewską i Jacka Jeschke, Agnieszkę Kaczorowską i Filipa Gurłacza oraz Adriannę Borek i Alberta Kosińskiego. To oni mają jeszcze szans w walce o Kryształową Kulę.

W niedzielnym odcinku show odpadli Blanka i Mieszko Masłowski. Internauci nie kryją swojego rozczarowania. Para radziła sobie świetnie. Zdarzało im się dostać od jurorów po 40 punktów. 27 kwietnia zebrali 63 punkty. Internauci twierdzą, że to niesprawiedliwe. Wskazują, że odpaść powinien Tomasz Wolny, który zdecydowanie, ich zdaniem, radził sobie gorzej. Tomasz Wolny i Daria Syta w ćwierćfinale zgromadzili 59 punktów.

"Strasznie słaby taniec. Parę odcinków temu Pani Iwona dałaby ze 4 max. Skąd te oceny? Bardziej mi to przypominało taniec po północy na weselu przy towarzystwie pewnych procentów, no ale co kto lubi" - napisali m.in. internauci o występie Tomasza Wolnego.

Surowa ocena Iwony Pavlović

Oberwało się też jurorce, Iwonie Pavlović za to, że była niesprawiedliwa wobec Blanki i jej ocena mogła wpłynąć na decyzję widzów. Blanka i Mieszko Masłowski zatańczyli salsę do "My Słowianie". Trochę mi się płakać chce, bo jesteś świetną tancerką, a to jest twój najgorszy taniec - powiedziała Iwona Pavlović.