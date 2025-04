Agnieszka Kaczorowska to jedno z najgłośniejszych nazwisk polskiego show-biznesu. Wszystko za sprawą ogłoszonego kilka miesięcy rozstania z mężem Maciejem Pelą oraz powrocie do show "Taniec z Gwiazdami".

Agnieszka Kaczorowska przyłapana na zdjęciach z Marcinem Rogacewiczem

Tancerka i wcielająca się w postać Bożenki w serialu "Klan" aktorka partneruje w tej edycji programu Filipowi Gurłaczowi. Obydwoje mają coraz większe szanse na to, by sięgnąć po Kryształową Kulę. To jednak nie wszystko. Wokół Agnieszki Kaczorowskiej głośno jest z jeszcze jednego powodu.

Jakiś czas temu pojawiły się plotki o tym, że celebrytka spotyka się z Marcinem Rogacewiczem. Niedawno media obiegły zdjęcia, na których widać Agnieszkę i aktora wraz z jej córkami podczas spaceru nad morzem.

Agnieszka Kaczorowska wymijająco o zdjęciach z Marcinem Rogacewiczem

Agnieszka Kaczorowska po ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" została zapytana o tę relację przez portal Jastrzabpost.pl. Jej odpowiedź była bardzo wymijająca. Ja się zajmuję teraz "Tańcem z gwiazdami", nie odbierajmy temu programowi uwagi - powiedziała Agnieszka Kaczorowska.

Przyznała, że medialne zainteresowanie jej osobą bywa dla niej męczące. Choć jest obecna w show-biznesie wiele lat, wciąż nie umie do tego przywyknąć. Agnieszka Kaczorowska wyznała, że chciałaby aby ludzie skupiali się na tym, co robi zawodowo.

Ja jestem w tym od 25 czy 26 lat. Zupełnie na różnych etapach życia to wyglądało trochę inaczej, bo kiedyś to były gazety, potem dopiero internet. Nie, nie da się do tego tak przywyknąć w 100%. Jednak żyjąc i pracując przede wszystkim w tym świecie, biorę to na klatę, bo trochę nie mam wyjścia - stwierdziła Kaczorowska.

Jednocześnie mam ogromne marzenie, żebyśmy się wszyscy skupiali na tym wszystkim, co robimy zawodowo i żebyśmy kiedy rozmawiamy teraz, kiedy mówimy o programie, skupiali się na tym, co się właśnie wydarzyło, czy to było fajne, czy niefajne itd. Na tym co tworzymy, jak pracujemy no bo to jest nasza praca. To jest to, co chcemy prezentować - dodała tancerka.