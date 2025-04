W mediach pojawiły się doniesienia o kolejnym rozwodzie w świecie polskiego show-biznesu. Tym razem chodzi o Marcina Mroczka. To on po 12 latach małżeństwa ma zamiar rozstać się ze swoją żoną Marleną Muranowicz. się rozwodzą. Według ustaleń Pudelka "pozew wpłynął już do jednego z warszawskich sądów".