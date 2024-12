Format "You Can Dance" wraca na antenę TVN. Już kilka miesięcy temu stacja ogłosiła, że taneczne show poprowadzi Maciej Dowbor. Prezenter we wrześniu dołączył do zespołu programu "Dzień dobry TVN".

Kto pojawi się w jury programu "You Can Dance"?

Teraz TVN ogłosił skład jury. Tancerzy, którzy będą walczyć o główną wygraną w programie oceniać będzie Mery Spolsky. Kocham scenę i performans, a jego nieodłączną częścią jest ruch! Taniec to dla mnie nie tylko technika i znajomość choreografii. To przede wszystkim wyzwolenie swojego ciała, pokazanie emocji i wprowadzenie widza w pewien trans. Nie mogę się doczekać przygody w „You Can Dance” i obiecuję być czujną, ale też odrobinę szaloną jurorką! - mówi artystka.

Reklama

Zaskoczenie w jury "You Can Dance". Transfer Polsatu

Oprócz niej zobaczymy także Ryfę Ri i Bartosza Porczyka. Niemałym zaskoczeniem będzie transfer z Polsatu. Do tej pory można było oglądać go w programie "Taniec z gwiazdami". Chodzi o Michała Danilczuka. Głośno zrobiło się o nim, gdy występował w parze wraz z influencerką Maffashion.

Szukam tancerzy precyzyjnych, świadomych i kompletnych – takich, którzy bezapelacyjnie poruszają widza swoim ruchem. Niech to będą artyści, którzy dostarczą nam niezapomnianych, prawdziwych emocji, pełnych spektrum historii i piękna. Chcę w tym programie znaleźć tancerzy wyjątkowych, wybitnych - mówi o tym, na kogo w programie będzie zwracał uwagę.