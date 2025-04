Małgorzata Tomaszewska od kilkunastu miesięcy nie pokazywała się na ekranie. Była gospodyni "Pytania na śniadanie" skoncentrowała się na wychowywaniu pociech. Jednak wraca wkrótce na ekran. Małgorzata Tomaszewska ma syna Enzo i córeczkę Laurę.

Małgorzata Tomaszewska o ekscytującej zmianie

Małgorzata Tomaszewska została nową gwiazdą "Dzień Dobry TVN". Przyznała, że nowe środowisko jest dla niej stresujące, a jednocześnie bardzo ekscytujące.

Zadania jeszcze przede mną i one są w głowie. Mamy plan, ale nie chcę za wiele zdradzać. Dołożę wszelkich starań, by widzowie Dzień Dobry TVN byli zadowoleni i z uśmiechem oglądali to, co będziemy tworzyć. Mam nadzieję, że się spodoba - powiedziała w "Dzień dobry TVN" . Czym chciałaby się zająć?

- Jestem psychologiem z wykształcenia, więc tematy bliskie człowiekowi, emocjom. Sport, bo jestem ze sportowej rodziny, uprawiałam wyczynowo sport jak byłam nastolatką i wszelkie tematy związane z dziećmi, bo one są moim życiem - dodała. Małgorzata Tomaszewska w "Dzień dobry TVN" będzie przygotowywać autorskie reportaże na bieżące tematy.

Kariera Małgorzaty Tomaszewskiej

Małgorzata Tomaszewska w mediach pracuje od 2012 roku. W latach 2018-2024 związana była z Telewizją Polską. Była jedną z gospodyń "Pytania na śniadanie" TVP 2. Prowadziła też m.in. "The Voice of Poland", "The Voice Senior" i "Dance dance dance".

Do zespołu "Dzień dobry TVN" dołączyła ostatnio również Izabella Krzan, która także pracowała w telewizji publicznej. W TVP 2 współprowadziła "Pytanie na śniadanie" i "Koło fortuny".