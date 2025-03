Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora przez wiele lat wspólnie prowadzili program śniadaniowy Telewizji Polskiej. Widzowie ich bardzo lubili. Jak opowiadali w wywiadach, poza pracą połączyła ich serdeczna przyjaźń.

Co łączy Aleksandra Sikorę i Małgorzatę Tomaszewską?

Przez długi czas plotkowano o rzekomej intymnej relacji, która miała połączyć Małgorzatę Tomaszewską i Aleksandra Sikorę. We wrześniu ub.r. prezenter pochwalił się, że jest chrzestnym starszego syna dziennikarki. "Jest sprawa. Zróbcie proszę hałas dla mojego chrześniaka - Enzusia, który skończył 7(!) lat - napisał dziennikarz Polsatu na Instagramie.

Nowy projekt

Ich ścieżki zawodowe się rozeszły - Aleksander Sikora podjął pracę w Polsacie, a Małgorzata Tomaszewska skupiła się na opiece nad maleńką córką Laurą. Nie stracili jednak ze sobą kontaktu. Pojawili się teraz razem w mediach społecznościowych. Co prawda nie planują na razie wspólnego powrotu do telewizji, ale obiecali, że będą nagrywać filmiki do internetu.

Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora postanowił stworzyć dla fanów serię nagrań, które mają przypomnieć klimat ich dawnej współpracy. Aleksander Sikora odwiedził Małgorzatę Tomaszewską w jej domu, gdzie czekało na niego nietypowe wyzwanie. Prezenterka poprosiła go o zmianę pieluchy jej córki, a całą sytuację uwiecznili na filmie, który udostępnili w sieci.

"Pielucha Challenge - czyli test na wujka idealnego! Jak myślicie? Czy Olek ogarnie? Zadanie zlecone przez Tatę Laury" - napisała Małgorzata Tomaszewska na Instagramie. Aleksandrowi Sikorze się udało, a fanom bardzo spodobała się ta rolka.