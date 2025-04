Emerytury gwiazd to bardzo gorący temat. Wielu artystów podkreśla, że musi pracować, bo to, co dostaje z ZUS, absolutnie nie wystarcza na życie. Są wśród nich m.in. Maryla Rodowicz, Karol Strasburger czy Marek Piekarczyk.

"Mogę spokojnie iść na emeryturę"

Agnieszka Chylińska zaskoczyła komentarzem na temat swojej emerytury. W odcinku "Mam talent!", po występie zespołu Kyöku, stwierdziła, że może spokojnie przejść na emeryturę, wiedząc, że na świecie są takie talenty jak wokalistka Iza. Jej słowa wywołały śmiech wśród publiczności.

Reklama

Iza, jesteś wspaniałą dziewczyną, wiesz. Ja mam z kolei takie wrażenie, że ty nie pokazałaś całości tego wokalu, który masz, który ja czuję. (...) Wiedząc, że na świecie jest taka dziewczyna jak ty, ja mogę spokojnie iść na emeryturę - powiedziała Agnieszka Chylińska w "Mam talent!".

"Jak się dowiedziałam, ile mi się należy..."

Z kolei w pierwszym półfinale programu "Mam talent!" prowadzący Jan Pirowski przypomniał o wcześniejszej deklaracji Chylińskiej dotyczącej emerytury. Tym razem również nie obyło się bez śmiechu. Przypomnę, że mówimy o emeryturze w warunkach polskich - zażartował gospodarz show.

Właśnie, jak się dowiedziałam, ile mi się należy, to jednak sobie będę trochę podśpiewywać pod nosem - odpowiedziała z przekąsem.