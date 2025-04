W 17. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 8) Franz wraca z Berlina, gdzie spotkał się z ukochaną i zabił Engela. Niestety, Greta też zginęła. Eva Stromberg (Sonia Mietielica) zapewni mu alibi i uświadomi, kim tak naprawdę jest Johann, szef Franza. Zastawią razem pułapkę na Johanna w 17. odcinku "Zatoki szpiegów".

Franz demaskuje Johanna

W 17. odcinku "Zatoki szpiegów" w Gdyni Franz spotyka się z Johannem (Karol Pocheć). Opowiada mu o tym, jak przerzucono cenne dokumenty Redlińskiego (Jan Wieczorkowski). Nie są to jednak prawdziwe informacje.

Oni tam nie dotarli jachtem, dzień przed wypłynięciem jacht Evy został przeszukany. Bała się, że to się źle skończy. I rzeczywiście miała rację, jej jacht został zaatakowany jeszcze na nabrzeżu - mówi Franz Johannowi. I ty wiedziałeś o tym teatrzyku? - odpowiada zdenerwowany Johann. Mało tego, byliśmy w Berlinie, dzisiaj wróciłem - dale mówi Franz.

Franz to ja, a nie Eva Stromberg wydaję ci rozkazy- Johann jest coraz bardziej zdenerwowany. Jego zdziwienie nie ma granic, gdy słyszy od Franza: Johann, tego jachtu nie zaatakowali Niemcy, zrobili to ci sami, którzy zaatakowali Redlińskiego, ci sami, którzy strzelali do Evy. Johann oczywiście natychmiast powiadomi o tym Sowietów, z którymi współpracuje. A Franz i Eva będą mieli zdrajcę na tacy.

Ile odcinków ma 2. sezon "Zatoki szpiegów"?

Drugi sezon serialu "Zatoka szpiegów" zadebiutował na antenie TVP1 w niedzielę, 2 marca 2025 r. To dalszy ciąg historii Franza Neumanna (Bartosz Gelner), młodego oficera Abwehry, który został alianckim szpiegiem. Akcja 2 sezonu "Zatoki szpiegów" rozpoczęła się wiosną 1941 roku, tuż przed atakiem Niemiec na ZSRR. Franz prowadzi śmiertelnie niebezpieczną grę. . Drugi sezon "Zatoki szpiegów" liczy sobie 10 odcinków.

Kiedy zobaczymy 17. odcinek "Zatoki szpiegów"?

17. odcinek serialu szpiegowskiego "Zatoka szpiegów" zostanie nadany 20 kwietnia w TVP1 o godz. 20.20. Wielkanocny wieczór będzie więc można spędzić z bohaterami serialu.