W poniedziałkowy wieczór (14 kwietnia) TVN wyemitował finałowy odcinek 2. edycji show "MasterChef Nastolatki". Cztery finalistki musiały przygotować m.in. perfekcyjnego burgera według standardów szefa kuchni z gwiazdką Michelin – Przemysława Sieradzkiego.

Finał "MasterChef Nastolatki". Kto wygrał?

W finale "MasterChef Nastolatki" udział wzięły:

Zocha Król (17 lat, Wieliczka) – jej specjalnością są ciasta i desery

(17 lat, Wieliczka) – jej specjalnością są ciasta i desery Ida Rojewska (17 lat, Łomianki) – lubi eksperymentować, ma świeże podejście do gotowania

(17 lat, Łomianki) – lubi eksperymentować, ma świeże podejście do gotowania Neli Szelestowska (16 lat, Warszawa) – wegetarianka z Gdańska, pasjonatka roślinnych dań

(16 lat, Warszawa) – wegetarianka z Gdańska, pasjonatka roślinnych dań Alicja Trólka (17 lat, okolice Olkusza) – pasjonatka chemii i biologii, które łączy z kulinarną kreatywnością.

Rywalizację o tytuł zwycięzcy 2. edycji "MasterChef Nastolatki" wygrała ostatecznie Ida Rojewska. Laureatka poza gotowaniem, interesuje się również projektowaniem wnętrz, sportami wodnymi i wspinaczką. Swojego głosu użyczyła polskiej wersji filmu "Barbie". Jej idolka to Amal Clooney.

Finał "MasterChef Nastolatki". Zwyciężczyni ma znaną ciocię

Okazało się, że ciocią zwyciężczyni jest znana dziennikarka. To Joanna Racewicz. Celebrytka w swoich mediach społecznościowych nie omieszkała odnotować sukcesu siostrzenicy. Pochwaliła się wspólnym nagraniem i napisała, co zaserwowała jej Ida. To domowe risotto z krewetkami i szparagami, na które przepis również można znaleźć w poście.

Dobrze mieć w rodzinie uzdolnioną finalistkę "MasterChef Nastolatki". Ida ma wyjątkowy talent, pasję i cierpliwość, jeśli nawet wyjątkowo niezdolną kulinarnie ciotkę (tak, to o mnie) chce nauczyć, jak się gotuje - napisała Joanna Racewicz.

Finał "MasterChef Nastolatki". Jakie nagrody otrzymała zwyciężczyni?

Ida w nagrodę otrzymała możliwość wydania swojej pierwszej książki kucharskiej i otrzymała czek na 50 tys. zł. W tej edycji programu "MasterChef Nastolatki" jurorami byli Michel Moran oraz Dorota Szelągowska. W tej edycji zabrakło Tomasza Jakubiaka, który zmaga się z chorobą nowotworową. Uczestnikami "MasterChef Nastolatki" są osoby w wieku 13-17 lat. TVN zrealizował do tej pory dwie edycje show.