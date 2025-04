Kinga Rusin w 2020 roku odeszła z "Dzień dobry TVN" i pożegnała się z mediami. Przez lata to właśnie ona była jedną z największych gwiazd tej stacji. Nie tylko jako pierwsza gospodyni śniadaniówki TVN. Prowadziła m.in. "You Can Dance" oraz "Agent".

Kinga Rusin wróci do telewizji? Edward Miszczak ma mieć na nią plan

Kiedy nagle postanowiła pożegnać się z pracą, wiele osób nie wierzyło, że podjęła taką decyzję. Kinga Rusin zaczęła podróżować, zajęła się swoimi biznesami i udzielała się w mediach społecznościowych. Ostatnio prezenterkę częściej jednak można spotkać w Polsce, niż na zagranicznych wojażach.

W miniony weekend można było ją zobaczyć podczas nagrania programu "Taniec z Gwiazdami". Jak dowiedział się "Super Express" obecność Kingi Rusin w tanecznym show Polsatu nie była przypadkowa. Edward Miszczak ma mieć wobec niej poważne plany. Chce namówić prezenterkę, by wróciła na wizję. Jak donoszą informatorzy "Super Expressu" dyrektor programowy Polsatu chciałby żeby prezenterka dołączyła do ekipy "Halo tu Polsat" i została prowadzącą. Czy tak będzie? Zapewne już niebawem się okaże.