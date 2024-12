Kinga Rusin znana jest z tego, że często gdzieś wyjeżdża. Swoje podróże relacjonuje w swoich mediach społecznościowych.

Kinga Rusin pokazała mamę. "Moja krew"

Tym razem wybrała się do Kambodży a swoją 82-letnią mamę namówiła na wyjazd do Omanu. 82-latka pojechała tam ze swoimi przyjaciółkami. Kinga Rusin nie omieszkała zamieścić zdjęć z tego wyjazdu.

Moja mama, lat 82 (wybacz mamo, ale to ważne w kontekście tej wypowiedzi) eksploruje właśnie z przyjaciółkami Oman (trzecie zdjęcie w galerii) i, jak sama mówi: »jakby co walizkę mam zawsze spakowaną«. Moja krew - napisała pod fotografiami dziennikarka.

Internauci zachwyceni 82-latką

Wśród osób, które skomentowały zdjęcia wrzucone przez Kingę Rusin była Anna Kalczyńska. Wyznała, że jej mama, czyli 73-letnia Halina Rowicka także podróżuje i właśnie wyjeżdża do Chin. Nasze mamy są the best! - odpisała Rusin.

Internauci nie mogli wyjść z podziwu. Zachwycali się tym, że mama dziennikarki ma energię i chęć do podróżowania w tym wieku. Zauważyli również podobieństwo matki i córki. Życzyli też kolejnych podróży.