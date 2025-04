Drugi sezon serialu "Zatoka szpiegów" zadebiutował na antenie TVP1 w niedzielę, 2 marca 2025 r. To dalszy ciąg historii Franza Neumanna (Bartosz Gelner), młodego oficera Abwehry, który został alianckim szpiegiem. Akcja 2 sezonu "Zatoki szpiegów" rozpoczęła się wiosną 1941 roku, tuż przed atakiem Niemiec na ZSRR. Franz prowadzi śmiertelnie niebezpieczną grę. A w jego otoczeniu pojawiają się piękne kobiety i ekstremalnie groźni szpiedzy.

W 17. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" Franz (Bartosz Gelner) przeżyje szok. Odnajdzie ukochaną Gretę (Karolina Kominek) w berlińskim kabarecie, po to tylko, by ją ponownie stracić. Mało tego, na jaw wyjdzie tożsamość sowieckiego szpiega. Eva (Sonia Mietielica) i Franz zastawią na niego pułapkę.

Kim jest Eva Stromberg w serialu "Zatoka szpiegów"?

Eva Stromberg (Sonia Mietielica) jest mistrzyną olimpijską w pływaniu, która na prośbę swojego przyjaciela, ministra propagandy Josepha Goebbelsa, przybywa do Gotenhafen, aby podtrzymać morale niemieckich żołnierzy oraz ocieplić wizerunek władzy. Kobieta deklaruje swoją wielką miłość do narodu niemieckiego. Między Franzem i Evą zaczyna się rodzić coś więcej niż tylko zwykła fascynacja. Tym bardziej, że Eva okaże się koleżanką po fachu Franza.

Eva ochroni Franza w 17. odcinku "Zatoki szpiegów"

W 17. odcinku serialu "Zatoka szpiegów 2" Eva (Sonia Mietielica) znów będzie współdziałać z Franzem (Bartosz Gelner). Da mu alibi w śledztwie. Stanie się to tym, jak Engel (Michał Balicki) wymierzy do Franza, osłoni go Greta (Karolina Kominek), ale sama poświęci życie i zginie na miejscu. Franz za to zabije Engela. Po masakrze w berlińskim klubie ruszy śledztwo.

Czy 17. odcinek "Zatoki szpiegów" zobaczymy w Wielkanoc?

17. odcinek serialu szpiegowskiego "Zatoka szpiegów" zostanie nadany 20 kwietnia w TVP1 o godz. 20.20. Wielkanocny wieczór będzie więc można spędzić z bohaterami serialu.