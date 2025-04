Piotr Polk największą popularność zdobył dzięki roli w serialu TVP "Ojciec Mateusz". Grał też m.in. w takich produkcjach jak np. "Samo życie", "Plebania", "Lekarzach" czy "W rytmie serca". Aktor także śpiewa, wydał dwa muzyczne albumy studyjne - "Polk in Love" (2008) i "Mój film" (2011).

Jakiś czas temu aktor zdradził, że przez dwa lata zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Na początku lekarze nie mogli ustalić przyczyn jego choroby. W końcu zdiagnozowano u niego niewydolność nerek i konieczny okazał się przeszczep. Piotr Polk przeszedł operacje. Wszczepiono mu dodatkową nerkę, bez usuwania pozostałych dwóch.

"Mogło się skończyć tragicznie"

"Moja choroba była autoimmunologiczna. Czyli twój organizm produkuje antyciało, które chce cię zabić, wybierając sobie jakiś organ i nikt nie wie dlaczego. W moim przypadku były to nerki. Gdyby nie szybka konsultacja i to, co się później stało, pewnie mogłoby to się skończyć tragicznie. Dopóki dało się walczyć własnymi siłami, walczyłem, ale w końcu trzeba było się poddać i skorzystać z tego, co daje nam nowoczesna medycyna, czyli z przeszczepu" - powiedział Piotr Polk w wywiadzie dla Plejady.

"Odzyskałem życie"

"Odzyskałem życie w zupełnie nowym wydaniu. Ta sytuacja sprawiła, że trochę inaczej zacząłem patrzeć na swoje życie, na to, co robię i doceniać, że poza aktorstwem jest jeszcze życie, które jest dużo cenniejsze od tego, które tworzymy w pracy" - powiedział aktor w wywiadzie dla Plejady. "Choroba nie zabrała mi nadziei, apetytu na życie. Wręcz przeciwnie. Bardziej mi to życie pokolorowała i pokazała, co jest naprawdę ważne" - podkreślił.

"Miałem to szczęście, że czekałem na przeszczep tylko trzy miesiące. Oczywiście padały zarzuty, że dlatego trzy miesiące, bo to ja. Nieprawda. To nie ma nic wspólnego. Ani pieniądze, ani nazwisko, ani stanowisko. O tym decyduje komputer i wszystkie zgodności markerowe organizmów: twojego i dawcy" - mówił Piotr Polk. Wszczepiono mu dodatkową nerkę, bez usuwania pozostałych dwóch.

Nietypowe hobby Piotra Polka

Piotr Polk zajmuje się meblarstwem. Artysta swoją przygodę z meblami i stolarstwem zaczął 21 lat temu. Zaprojektował ponad 100 mebli, w tym kanapy, szafy, biblioteki, fotele, komody, stoliki i ulubione konsolki.