Vanessa Aleksander była gościnią talk show Kuby Wojewódzkiego. Aktorka znana z m.in. z takich jak "The Office", "Ojciec Mateusz", "Rojst", czy "Krew" chętnie udziela wywiadów, gdzie opowiada o kulisach swojego zawodu. Fani i media interesują się też bardzo jej życiem prywatnym. Kuba Wojewódzki też.

Kuba Wojewódzki o "chłopaku" Vanessy Aleksander

W programie "Kuby Wojewódzkiego" aktorka została zapytana o domniemany związek z Dawidem Podsiadło. Kuba Wojewódzki stwierdził zaczepnie, że to jej były chłopak. A skąd masz taką wiedzę? - zapytała zaskoczona Vanessa Aleksander. Od niego! - odparował Kuba Wojewódzki. No wiesz, to, że on tak mówi, to nie oznacza, że to jest prawda... To znaczy, byliśmy parą, może Ci się pokręciło... w "The Office PL" - wyjaśniła aktorka.

Reklama

"Jesteśmy sobie bliscy"

O tym, że między Vanessą Aleksander a Dawidem Podsiadło mocno iskrzy, plotkowano intensywnie, gdy zagrali w serialu "The Office.pl". Jak się okazało, aktorka i muzyk naprawdę są ze sobą blisko. "Z Dawidem znamy się już kilka lat i w ramach tej przyjaźni przeżyliśmy bardzo dużo wzlotów i upadków. Ale przede wszystkim wzlotów. Zawsze się wspieraliśmy w swoich sprawach zawodowych" - wyznała Vanessa Aleksander w rozmowie z "Vivą!".