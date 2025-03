Vanessa Aleksander to aktorka, o której od kilku ostatnich lat jest dosyć głośno. Aktorka zagrała w kilku produkcjach, o których było głośno. To m.in. seriale "Krew", "Krucjata" czy "The Office PL". Za ten ostatni kilka dni temu otrzymała nagrodę dla najlepszej polskiej aktorki w plebiscycie Top Seriale. Vanessa Aleksander wygrała też jedną z edycji "Tańca z Gwiazdami".

Tyle zarabiała Vanessa Aleksander na początku kariery

W rozmowie z Pudelkiem aktorka opowiedziała o początkach swojej kariery a właściwie o honorarium, jakie otrzymywała. Okazuje się, że nie były to wygórowane kwoty.

Reklama

Jako dziecko grałam za darmo w teatrze, za tak zwaną pizzę. Wiadomo też, że przez większość mojej kariery grałam za symboliczną stawkę. To się zmieniło ostatnio. Zaczęliśmy tę stawkę bardziej negocjować, na początku w ogóle nie myślałam o pieniądzach - mówiła Vanessa Aleksander.

Okazuje się, że aktorka po studiach zarabiała 210 zł brutto za spektakl. Przyznała jednak, że choć była to głodowa stawka, to nie stanowiło to dla niej problemu. Granie było pasją a projekty, w których brała udział mocno ją wciągały. Propozycje filmowe i serialowe pojawiły się jak stwierdziła Vanessa Aleksander "mimochodem".

Na taką stawkę za spektakl mogła liczyć Vanessa Aleksander

Reklama

Mogę powiedzieć, że w teatrze, po ukończeniu szkoły teatralnej, za spektakl nie 'na rękę' dostawałam 210 zł i to po zdobyciu wykształcenia wyższego, gdzie ten etat to było coś w rodzaju "złotego biletu". Nie da się utrzymać za 210 zł za spektakl w jakimkolwiek mieście, jeżeli tych spektakli jest 3–4 w miesiącu - stwierdziła aktorka.

Vanessa Aleksander grywa wciąż za mniejsze stawki?

Dodała, że to się zmieniło, ale nie chce narzekać. Chętniej zrobię coś ambitnego, ciekawego, z twórcami, którzy są zaangażowani, za mniejszą stawkę, niż projekt, gdzie będzie ogromny kontrakt, ale nie będę tego czuła i nie będę czuła, że wkładam w to swoje serce. To [wynagrodzenie przyp. red.] nigdy nie było dla mnie czynnikiem warunkującym moje decyzje zawodowe - powiedziała Vanessa Aleksander.