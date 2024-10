W muzycznym show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", który możemy oglądać na antenie Polsatu, znane osoby wcielają się w wielkie gwiazdy światowej sceny muzycznej. Zwycięzca każdego odcinka przekazuje wygraną na cele charytatywne.

Reni Jusis i "Never Ending Story"

W piątek 11 października widzowie mogli obejrzeć szósty odcinek show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Jako pierwsza na scenie pojawiła się Reni Jusis, która zaśpiewała uroczy hit z lat 80. "Never Ending Story" Limala. Gratuluję ci, bo ty jesteś z odcinka na odcinek coraz bardziej zachwycająca, bo każda twoja zmiana jest oszałamiająca. Chodzi o twoją dokładność wykonania, pomysł, jak na to ja to robisz i cały czas zmieniasz głos. Dziękuję ci i gratuluję – oceniła Justyna Steczkowska.

Aleksander Sikora i "Na kolana"

Następnie przed kamerami stanął Aleksander Sikora. Prezenter musiał się wcielić w Katarzynę Cerekwicką. Stefano Terrazzino stwierdził, że Olek poruszał się na scenie dużo seksowniej niż sama artystka. W tym programie na tym to polega, że jest to sztuka poradzenia sobie. I szedłeś w dobrą stronę. Dałeś trochę więcej seksy kocich ruchów niż Kasia. Zrobiłeś Kasię plus, taką swoją wersję. Przez to było to rozrywkowe. A że jest t właśnie program rozrywkowy, to ja ci dziękuję za tę rozrywkę – podsumował przewrotnie Stefano Terrazzino.

Patrycja Kazadi i "Lambada"

Loalwa Braz, wokalista obdarzona wielkim głosem i niespożytą energią ,przypadła w udziale Patrycji Kazadi. Wielki hit "Lambada", przy którym tańczył cały świat, tym razem porwał publiczność programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Zrobiło się gorąco także jurorom.

- To jest niesamowite w tym programie, że dowiadujemy się o nowych obliczach piosenki, którą słyszymy. Tam jest bardzo dużo takiego smutnego koloru na zapleczy tej całej postaci i piosenki. Nie przypuszczałem, że będę się wzruszał na "Lambadzie". Przepraszam, że tak mało mówię o tobie, ale nie chcę ci już tak "Kazadzić". Jednak kochana, rozkochujesz nas w sobie. Dziękujemy ci serdecznie za te artystyczne i życiowe doznania – ocenił Piotr Gąsowski.

Barbara Wypych i "A Little Girl From Little Rock"

Barbara Wypych tym razem zaprosiła przyjaciółkę, Sabinę Karwalę. Razem wykonały jeden z najbardziej kobiecych utworów "A Little Girl From Little Rock" przeistaczając się w Marilyn Monroe i Jane Russel.

- Stworzyłyście wspaniały team. Widać, że się bardzo dobrze czułaś i w tym towarzystwie, i w tej roli. Wyglądasz zjawiskowo i byłaś tak ujmująca i mimo to, że mało było momentów, że byłaś solo słyszalna, to te drobne fragmenty, kiedy wychodziłaś, byłaś w pełni swojego kunsztu aktorskiego i twoje umiejętności wokalne pozwoliły ci naprawdę w tej roli zaistnieć. Baśka, brawo! Ja czekałam na ten moment i się doczekałam. Super! – powiedziała zachwycona Małgorzata Walewska.

Damian Kret i "Something Just Like This"

Damian Kret wylosował utwór Chrisa Martina z Coldplay. Praca nad numerem "Something just like this" przypomniała Damianowi zajęcia z krav magi. Czy dobrze wykorzystał te ruchy?

- Byłeś bardzo skupiony na jego angielskim. I to się udało. Sam masz taką piękną pozytywną energię. Jak się na ciebie patrzy, to jest tak serdecznie. Twoja i jego energia stworzyła tę piękną imprezę. Bardzo mi się podobało, super, dziękuję ci bardzo – ocenił Stefano Terrazzino.

Kuba Szyperski i "Cry Me a River"

Kuba Szyperski wyłapał elementy "żaby w głosie" Justina Timberlake, szykując się do wykonania jego piosenki "Cry Me a River”. Czy to zbliżyło go do postaci?

- Jestem przekonany, że Timbarlake zrobiłby gorzej ciebie niż ty jego. Przysięgam ci! Jesteś skończonym artystą. Ultra utalentowanym, żeby było jasne. Jedziesz w klasie mistrzowskiej. Dziękuję ci za to młody człowieku, bardzo. – powiedział Piotr Gąsowski.

Bardzo dramatyczny utwór "I Forgive You” przypadł w udziale Joannie Osydzie. Jak Asia odnalazła się jako SIA? Po tym wykonaniu polały się łzy, jurorzy nie mogli powstrzymać wzruszenia.

- Dla mnie to był taki moment, że zapomniałem, gdzie jestem. To docierało prosto do serca. Byłaś z tancerką symbiozą. I to się udało całościowo. Byłaś motorem tego. Bez twoich emocji nie można by było tego zatańczyć. Jestem pod wrażeniem. To jest twój najlepszy występ. Nie wiem. skąd uzyskałaś ten głos. Zaskoczyłaś mnie. Dziękuję ci za wzruszenie. – powiedział oczarowany Stefano Terrazzino.

Kto wygrał program?

Szósty odcinek wygrała Joanna Osyda. Czek na 10 tysięcy złotych przekazała na Fundację Teatr Latarnia dla Moniki Wierszalin.