Serial "Przyjaciółki" to wielki przebój Polsatu. Na antenie od 6 marca jest już 25. sezon. Do obsady dołączył nowy aktor. To Jakub Wesołowski, znany z m.in. z takich hitów jak "Na Wspólnej" i "Komisarz Mama". Aktor wcieli się w tajemniczego Oskara, który ma mocno namieszać w życiu bohaterek.