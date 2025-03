Maciej Kurzajewski to jeden z bardziej znanych prezenterów. Obecnie razem z Katarzyną Cichopek współprowadzi program "Halo tu Polsat". Ostatnio próbował swoich sił w show "Taniec z Gwiazdami".

Maciej Kurzajewski jest fanem aktywnego stylu życia

Od lat Maciej Kurzajewski znany jest z tego, że dba o swoją sylwetkę i biega. W październiku 2022 roku spełnił swoje marzenie i wystartował w maratonie, który odbywał się w Nowym Jorku. Towarzyszyła mu w tej wyprawie jego ukochana Katarzyna Cichopek.

Siostra Macieja Kurzajewskiego zdradziła jego tajemnicę

Tym bardziej dziwi to, co o prezenterze wyznała jego rodzona siostra. Małgorzata Kurzajewska-Zarinah zdradziła tajemnicę z przeszłości prezentera. Przyznała, że czasem trudno jest odgadnąć jego wnętrze. Ciężko zobaczyć dogrzebać się Maćka z ulicy Widok. Chłopaka z Kalisza. Jednak patrząc na to, jak on potrafi ciężko pracować nad swoim ciałem (zawsze tej wytrwałości mu zazdrościłam) podziwiam - stwierdziła siostra Kurzajewskiego.

Maciej Kurzajewski ważył 100 kilogramów

Nie zgadniecie, ten gość ważył ponad 100 kilo. Robił o 22.30 najlepsze kiełbaski na patelni, które zapachem budziły cały dom - zdradziła tajemnicę swojego brata. Z informacji, do jakich dotarł portal Blask Online, wynika, że Maciej Kurzajewski w młodości trenował taniec i właśnie to pozwoliło mu zrzucić zbędne kilogramy.