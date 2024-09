Talent show "Must Be the Music. Tylko muzyka" zadebiutował w Polsacie w 2016 r. i podbił serca telewidzów. Do 2016 roku, gdy zdjęto go z anteny, zrealizowano 11 edycji. Przez cały ten czas jurorami byli: Adam Sztaba, Elżbieta Zapendowska oraz Olga "Kora" Jackowska. W ostatnim z czterech foteli zasiadali: najpierw Wojciech "Łozo" Łozowski, potem Piotr Rogucki, a przez ostatni sezon - Tymon Tymański.

Polsat potwierdził reaktywację "Must Be the Music”. Show ma się pojawić na ekranach wiosną 2025 roku. Trwają precastingi. Ujawniane są także kolejne informacje dotyczące składu. Elżbieta Zapendowska już jakiś czas temu osobiście potwierdziła, że nie powróci do roli jurorki ze względów zdrowotnych. W rozmowie z "Faktem" oceniła, że skompletowanie nowej ekipy będzie niezwykle trudnym zadaniem – zwłaszcza, że filarem "Must Be the Music" była Kora, która zmarła w 2018 roku.

Skład jurorski powiększa się

W niedzielę poinformowano, że do składu jurorskiego dołączy piosenkarka Natalia Szroeder. Będzie oceniać wykonawców razem z Dawidem Kwiatkowskim oraz Sebastianem Karpielem-Bułecką. Wg Plotka, czwartym jurorem będzie Miłosz Paweł Borycki, znany jako Miuosh.

Nowi prowadzący "Must Be The Music"

W niedzielnym wydaniu "Halo tu Polsat" poinformowano, że obokMacieja Rocka prowadzącymi programbędą Patricia Kazadi i Adam Zdrójkowski.

- Dawno nie widziałem takich tłumów na castingu do programu muzycznego, a prowadziłem prawie wszystkie - cieszył się Maciej Rock w śniadaniówce Polsatu. - Mam okazję stać koło tego wspaniałego grona ze wspaniałymi ludźmi... Mam nadzieję sprawdzić się w tym. Wracamy z dużą pompą- wtórował mu Adam Zdrójkowski. - Jestem bardzo podekscytowana i wzruszona. Jestem zachwycona. Nie ma żadnych ograniczeń, zapraszamy wszystkich bez względu na wiek. Jestem zaszczycona, że mogę z tymi dwoma przystojniakami prowadzić program - powiedziała Patricia Kazadi.

Sceptyczny Kamil Sipowicz

Co o reaktywacji programu sądzi Kamil Sipowicz, mąż Kory? Taka kobieta jak Kora rodzi się raz na tysiąc lat - powiedział Sipowicz Plotkowi. Tylko po tamtej stronie tęczy - dodał.

