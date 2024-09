Program "Must be the music" ma powrócić na antenę Polsatu wiosną 2025 roku. Obecnie trwają przesłuchania do show.

Ostatni juror "Must be the music" ogłoszony

Program emitowany był w Polsacie w latach 2011-2016 i cieszył się ogromną popularnością. Powstało 11. edycji a wśród uczestników znalazło się sporo artystów, którzy dziś znani są na polskiej scenie muzycznej. To m.in. zespoły Enej, czy LemOn oraz tacy artyści jak Kaśka Sochacka, Kortez, czy Dawid Kwiatkowski.

To właśnie ten ostatni artysta będzie jurorem w nowej odsłonie show. Obok niego, co wiadomo już od kilku tygodni, zasiądą Sebastian Karpiel-Bułecka oraz Natalia Szroeder. Teraz ogłoszono nazwisko czwartego jurora. To znany polski raper, czyli Miuosh. Twórca m.in. projektu z udziałem Zespołu Śląsk, zatytułowanego "Pieśni współczesne".

Dlaczego znany raper zgodził się na udział w show Polsatu?

W poprzednich latach w "Must be the music" w jury zasiadali m.in. Adam Sztaba, Elżbieta Zapendowska, czy zmarła w 2018 roku Kora. Za jurorskim stołem można było też zobaczyć Wojciecha Łozowskiego a potem Piotra Roguckiego. W ostatniej zrealizowanej edycji jurorem był Tymon Tymański.

W programie "Halo tu Polsat" nowy juror show wyznał, że nie od razu zgodził się na udział w "Must be the music".

Trochę to trwało, ale dlatego, że musiałem to poczuć, co się ma dziać. Czy się nadaję, czy wezmę na siebie odpowiedzialność, czy ktoś się nadaje nie tyle do robienia muzyki, ale kariery. Mimo wszystko z programów, które pokazują muzykę, tylko parę osób zrobiło karierę, którą im się wróżyło. Z tym się wiąże ogromny ciężar- mówił Miuosh.

Decyzję na tak, jak wyjaśniał, przeważył fakt, że "to nie talent show, tylko show muzyczny", w którym mogą się zaprezentować zespoły, kolektywy muzyczne i gdzie uczestnicy, jak zaznaczył, nie muszą śpiewać coverów.

"Must be the music" pojawi się na antenie wiosną 2025. Poprowadzi go Maciej Rock a wspierać go będą Patricia Kazadi oraz Adam Zdrójkowski.