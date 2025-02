Za nami szósta edycja talent show „The Voice Senior”. Emocji było mnóstwo. Uzdolnieni muzycznie seniorzy pracowali pod opieką trenerów - Tatiany Okupnik, Małgorzaty Ostrowskiej, Andrzeja Piasecznego i Roberta Janowskiego. Do ścisłego finału przeszli: Ewa Ihalainen, Bożena Gloc, Wojciech Bardowski oraz Krzysztof Warzecha. To z ich grona widzowie programu "The Voice Senior" wybrali zwycięzcę. Został nim Wojciech Bardowski.

Zwycięzcę dostał 50 tysięcy złotych. Dla pozostałej trójki, która weszła do ścisłego finału, ufundowana została nagroda w postaci czeku o wartości 15 tysięcy złotych.

Spełnienie marzeń

Tuż po ogłoszeniu wyników i wręczeniu statuetki, Wojciech Bardowski podsumował swój udział w programie. Nie ukrywał, że wygrana jest dla niego spełnieniem marzeń: Mój udział w programie utwierdził mnie w przekonaniu, że to, co robię, to to, co kocham najbardziej - muzyka jest moją właściwą drogą. Dał mi także wiarę w to, że marzenia i pasja nie mają granic wiekowych. Dał mi również poczucie wiary we własne umiejętności wokalne oraz otwartość na nowe wyzwania.

Zaskakujące wyznanie

Chciałbym szczególnie podziękować mojej żonie, Agnieszce, za jej upór w dążeniu do tego, abym wziął udział w programie, a także mojej rodzinie, przyjaciołom i bliskim. Na końcu chciałbym podziękować Robertowi Janowskiemu za jego dobrą energię i za to, że dał mi kopa w tyłek, kiedy chciałem zrezygnować z udziału w programie - powiedział Wojciech Bardowski.

Kim jest zwycięzca "The Voice Senior"?

Wojciech Bardowski ma w sobie duszę francuskiego barda i serce sentymentalnego chłopaka z Podkarpacia. W latach 80. mieszkał w Paryżu, skąd przywiózł dwie wielkie miłości: do piosenki francuskiej i do… porządnego ekspresu do kawy. Od dekady prowadzi Impresariat Artystyczny, koncertując po Polsce z repertuarem obejmującym zarówno przedwojenne szlagiery, jak i klasykę włoskiej oraz francuskiej piosenki. Pomysłodawca i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Legionowej, który doczekał się już siedmiu edycji. Laureat wielu krajowych i zagranicznych festiwali wokalnych. W 2014 roku otrzymał honorową odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej" z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na swoim koncie ma pięć płyt, a choć nie ma formalnego wykształcenia muzycznego, muzykę ma w genach.