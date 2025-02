Cztery drużyny, złożone z utalentowanych muzycznie seniorów i ciężka praca zawodników oraz trenerów. Zwycięzca mógł być jednak tylko jeden. To Wojciech Bardowski.

"Wielkie wzruszenie"

"To niezwykłe uczucie być zwycięzcą programu - wielka radość, wzruszenie, a w pewnym stopniu także duma. To przekroczenie pewnych barier, przed którymi człowiek staje w życiu, barier, które być może są początkiem czegoś, o czym marzymy tak naprawdę w głębi duszy. To nadzieja... Mój udział w programie utwierdził mnie w przekonaniu, że to, co robię, to to, co kocham najbardziej – muzyka jest moją właściwą drogą. Dał mi także wiarę w to, że marzenia i pasja nie mają granic wiekowych. Dał mi również poczucie wiary we własne umiejętności wokalne oraz otwartość na nowe wyzwania" – wyznał tuż po ogłoszeniu werdyktu Wojciech Bardowski, który otrzymał statuetkę „The Voice Senior" oraz nagrodę - 50 tysięcy złotych.

Był o krok od rezygnacji

Okazuje się, że w trakcie kolejnych etapów Wojciech Bardowski był o krok od rezygnacji z dalszej rywalizacji w programie TVP2. Osobą, która odciągnęła go od tej decyzji, był Robert Janowski!

"Chciałbym szczególnie podziękować mojej żonie, Agnieszce, za jej upór w dążeniu do tego, abym wziął udział w programie, a także mojej rodzinie, przyjaciołom i bliskim. Na końcu chciałbym podziękować Robertowi Janowskiemu za jego dobrą energię i za to, że dał mi kopa w tyłek, kiedy chciałem zrezygnować z udziału w programie" - powiedział zwycięzca szóstej edycji "The Voice Senior".

Każdy z czterech finalistów z nagrodą

Dotychczas tylko osoba, która wygrała program, mogła liczyć na statuetkę oraz nagrodę pieniężną. W sobotnim finale nagrody pieniężne powędrują także do innych uczestników. Zwycięzcę dostał 50 tysięcy złotych. Dla pozostałej trójki, która weszła do ścisłego finału, ufundowana została nagroda w postaci czeku o wartości 15 tysięcy złotych.

Finałowa ósemka

W ostatnim muzycznym starciu udział wzięli udział: Bogusław Buczkowski i Wojciech Bardowski z teamu Roberta Janowskiego; Krzysztof Warzecha i Maria Lamers z drużyny Małgorzaty Ostrowskiej; Eugenia Kasprzycka i Bożena Gloc od Andrzeja Piasecznego; Marian Rian i Ewa Ihalainen z drużyny Tatiany Okupnik.

Dwa etapy finałowych zmagań

Podobnie jak w poprzednich edycjach, finał składał się z dwóch rund. W pierwszej ośmioro uczestników zaśpiewało piosenki dedykowane bliskim. Po wszystkich występach każdy z trenerów wskazał jedną osobę ze swojej drużyny, która weszła do drugiego, decydującego etapu wielkiego finału. To właśnie w nim czworo finalistów zaprezentowało dwa utwory - przebój z Przesłuchań w Ciemno, który zapewnił im awans do kolejnych etapów oraz piosenkę premierową. Do drugiej części przeszli: Ewa Ihalainen, Bożena Gloc, Wojciech Bardziwski oraz Krzysztof Warzecha. To z ich grona widzowie programu "The Voice Senior" wybrali zwycięzcę.